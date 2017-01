Uutinen

Etelä-Saimaa: Maitojunat kulkevat Riihimäelle, Jyväskylään, Joensuuhun, Kouvolaan ja Sipooseen Kaisu ja Jarkko Kuusenhaon tila Suomenniemen Kakkolassa tuottaa maitoa Arlan meijeriin Sipoossa. — Meidän tilamme on ainut Arlan tuottajatila Mikkelissä, Arla Itä-Suomen tuottajavaltuustoon kuuluva Kaisu Kuusenhako kertoo. Kuusenhaot vaihtoivat Arlalle viime vuoden lokakuussa. — Mietimme silloin tilan jatkoa. Valion tuottajaneuvoja kehotti minua miettimään toista ammattia, Kaisu Kuusenhako kertoo. Hän ei sellaista keksinyt. Kun kotiin tuli Maaseudun Tulevaisuuden välissä Arlan tuottajalehti, hän luki ja alkoi laskea. — Hinta ratkaisi vaihdoksen. Arla lupasi kaksi senttiä litralta enemmän kuin mitä Valio tuolloin maksoi. Arlan hankintajohtaja Sami Kilpeläinen kertoo, että Arla Suomi -yhteistyöryhmällä on nyt toistakymmentä tuottajatilaa Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. — Maidonhankintamme aktivoitui alueella vuonna 2015. Siirtymiset Arlalle ovat kuitenkin edelleen yksittäistapauksia. Yhtiö on kahden vuoden aikana rakentanut koko Suomen kattavan keräilyverkoston. Savitaipalelainen Maitotiimi on kahden tilan avoin yhtiö. Sen 210 lehmää lypsää 1,9 miljoonaa litraa maitoa vuodessa. Keväästä 2014 lähtien maito on viety lähimeijeriin, yksityiselle Kaslinkille Kouvolaan, kuten parilta muultakin savitaipalelaistilalta. — Tuolloin alkoi olla ennustettavissa Venäjän markkinatilanteen muutos ja pakotteiden aiheuttama ylituotanto Valiolla. Samaan aikaan Kaslink etsi maidontuottajia pääasiassa kotimaan markkinoille, Päivi Kaijansinkko kertoo. Maitotiimi erosi valiolaisesta Tuottajain maidosta ja teki sopimuksen Kaslinkin kanssa, paremmalla hinnalla. — Kaslinkilla olemme vain rivituottajia, emme omista mitään. Mutta ei Valion yksittäisellä tuottajallakaan juuri sananvaltaa ole. Kaijansinkon mukaan ero osuuskunnasta ei ole ollut aivan kivuton. Aina joku katsoo pahalla rivistä lipeämistä. Kaslinkin toimitusjohtajan Tuomas Kukkosen mukaan yhtiö hankkii hyvin aktiivisesti maitoa Etelä-Karjalasta. — Hankinta suhteutetaan kysyntään. Tulevaisuus näyttää, laajeneeko hankinta-alue. Nyt se ulottuu reilun sadan kilometrin päähän Kouvolasta. Tänä vuonna Tuottajain maidosta ovat lähteneet vain tuotannon lopettajat, eivät meijerin vaihtajat. — Parina aikaisempana vuonna vaihtaminen oli vilkkaampaa, osuuskunnan hankintapäällikkö Antti Vauhkonen kertoo. Valio vie eteläkarjalaisen maidon Jyväskylään tai Riihimäelle jalostettavaksi tuoretuotteiksi tai Joensuuhun juustoa ja maitojauhetta varten. — Jyväskylä ja Riihimäki ovat ensisijaiset suunnat. Mutta jos kaupat eivät tilaa tuoretuotteita, niitä ei kannata valmistaakaan. Silloin rekat suuntaavat Joensuuhun, Vauhkonen selvittää. Aiheesta laajemmoin maanantain painetussa lehdessä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

