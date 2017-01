Kuinka monta sinä sait oikein? Kuva-arvoituksen ratkaisu, olkaa hyvät!

Etelä-Saimaan uudenvuoden kuva-arvoituksessa arvuuteltiin lauantaina musiikkikappaleita. Alla olevasta listasta näet, mitkä 25 kappaletta kuvaan kätkeytyi.

Kuva-arvoituksissa tulee kuitenkin muistaa, että kuvia voi tulkita monella tavalla ja kaikki näkevät kuvassa omia merkityksiään. Arvoitukseen voi siis olla monta oikeaa vastausta.

Alla kappaleet, joita arvoituksen laatinut Kati Pullinen ajatteli.

Kuva-arvoitukset ratkaisu

Happy Xmas (War is over, John Lennon)

Lintu (Belle & Sebastian)

Vihreän joen rannalla (Eppu Normaali)

Bingo (Iso musta kissa istui ikkunalaudalla, lastenlaulu)

Hämä-hämä-häkki (Lastenlaulu)

Vanhojapoikia viiksekkäitä (Junnu Vainio)

What if God smoked cannabis? (Weird Al Yankovic)

There is a star (Pharao)

Walk like an Egyptian (The Bangles)

Milkshake (Kelis)

Enter sandman (Metallica)

Tartu tiukasti hanuriin (Kikka)

Roots radicals (Give ’em the boot, Rancid)

Africa (Toto)

Down under (Men At Work)

Heaven is a place on Earth (Belinda Carlisle)

Possu ja kärpänen (Kummeli)

Doll parts (Hole)

Pea (Red Hot Chili Peppers)

Givin the dog a bone (AC/DC)

Häissä (JVG)

Red flag (Billy Talent)

Atsipoppaa (Lastenlaulu)

Pour some sugar on me (Def Leppard)

Kaikki talossa (Jonna)