Etelä-Saimaa: Koira lomailee eläinhoitolassa Loma-aikoina kysyntä lemmikkinhoitopaikalle kasvaa. Jos lemmikkieläintä ei pysty jättämään lähipiirin hoidettavaksi, ovat vaihtoehtona erilaiset maksulliset hoitopaikat. Etelä-Karjalan alueella lemmikkihoitoa järjestävät muun muassa eläinhoitolat Kopinsalmi Taipalsaarella ja Pieni-Varis Purnujärvellä. Kopinsalmessa työskentelevä yrittäjä Henna Kauppinen kertoo, että eläinhoitola on varsinkin sesonkiaikoina täynnä. — Hoitolassa on 18 lomapaikkaa koirille, mutta tarpeen mukaan sinne on majoitettu jopa 30 koiraa. Kumpaankin eläinhoitolaan tuodaan eniten hoitoon koiria ja kissoja, mutta hoitoon otetaan myös muita pieneläimiä, kuten kaneja tai marsuja. Kopinsalmessa ja Pieni-Variksessa hoidetaan myös valtion virkakoiria. Pien-Variksen yrittäjä Rebekka Lallukka kertoo, että lemmikki voi olla hoidossa vain päivän, tai jopa kuukauden. Täysihoitoon kuuluu muun muassa virikkeet ja lomamajoitus. Kopinsalmessa ja Pieni-Variksessa koiran hoito maksaa on 24—25 euroa vuorokaudelta ja kissan 15 euroa. Pieneläinten hoitohinta vaihtelee 7—13 euron väliltä. Kummassakin eläinhoitolassa on käytössä sekä ulko- että sisähoitopaikkoja. Kopinsalmen eläinhoitola järjestää myös lemmikkien kotihoitoa tarpeen mukaan. Eläinhoitolat ottavat hoitoon myös lemmikkejä, joilla on jokin perussairaus kuten diabetes tai epilepsia. — Koulutettu henkilökunta hoitaa eläinten lääkitykset, Kauppinen sanoo. Lue koko uutinen:

