Etelä-Saimaa: Influenssapotilaat ovat ruuhkauttaneet Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksen Influenssa on yleistynyt viime päivinä rajusti Etelä-Karjalassa. Influenssapotilaita on tullut runsaasti myös Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystykseen. Toimintayksikön esimies Anne Saltiola kertoi, että päivystys ruuhkautui. Saltiolan mukaan tämän talven influenssarokotus on tehonnut huonosti a-influenssaan. Vuosi sitten rokote suojasi paremmin. Päivystyksen tarkkailuyksikön eli nova-yksikön kaikki 14 vuodepotilasta olivat ottaneet rokotuksen mutta silti sairastuneet. Keskussairaalan vuodepaikoille on otettu vanhuksia ja niitä, jotka kärsivät influenssan lisäksi jostain perussairaudesta. Perusterve ihminen voi sairastaa influenssan kotonaan. Päivystyksessä on joutunut uutenavuotena jonottamaan useita tunteja, jos ei ole kyseessä hätätilanne. Huonokuntoisimmat on pyritty Saltiolan mukaan hoitamaan pikaisesti. Saltiola toivoo, että ihmiset soittavat päivystykseen ennen kuin tulevat vastaanotolle. Näin he voivat odottaa vastaanotolle pääsyä kotonaan ja jonotusaika päivystyksessä jää lyhyemmäksi. Lue koko uutinen:

