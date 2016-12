Uutinen

Etelä-Saimaa: Tavaratalon tulipalo 50 vuotta sitten sai alkunsa ilotulitteista Osuuskauppa Vuoksenmaan tavaratalon tulipalo 50 vuotta sitten joulukuun viimeisenä päivänä oli Imatralla vuoden suurimpia uutisia Imatralla. Rahallinen vahinko arvioitiin yli miljoonaksi markaksi. Ihmishenkien menetykseltä vältyttiin, vaikka alkuvaiheen kaaoksessa pelättiin pahinta. Tuli ja savu laittoivat uusiksi tavaratalon irtaimiston. Vastuu palon poliisitutkinnasta oli keskusrikospoliisin Kouvolan yksiköllä. Paikallisesti tehtävään määrättiin Imatran asemapaikalta ylikonstaapeli Unto Bryggare. Lappeenrannasta apulaispoliisipäällikkönä eläkkeelle jäänyt Bryggare muistaa tarkasti tilanteen. — Esimieheni soitti Kouvolasta, ja lähdin juosten Pistetaloilta paikalle, jossa tilanne oli hyvin sekava. Tilanteen karmeutta ja paikalla olleiden hätää lisäsi epäilys, että sisälle olisi jäänyt kaksi nuorta poikaa. Bryggare muistaa kuinka palomiesten ohella savun täyttämiin sisätiloihin pyrki myös osuuskaupan silloinen toimitusjohtaja Risto Miikki. Pelastajillekin tilanne oli lähes toivoton, koska palokuntien käytössä ei vielä silloin ollut nykyisin käytössä olevia savusukelluslaitteistoja. Etsittyjen poikien osalta tapahtuma kääntyi onnelliseen suuntaan. Pojat olivat pinkoneet ulos ensimmäisten joukosta. Akuutin pelastustehtävän jälkeen käynnistyi varsinainen tutkinta palon syystä. Ilotulitekauppaa hoitaneen myyjän mukaan tilanne oli syntynyt kuin tyhjästä. — Kuului vain suhahdus, ja samassa paikka oli savun ja syttyvien sähikäisten kaaoksena, myyjä kuvaili myöhemmin tilannetta. Asiakkaat ja myyjät lähtivät savussa konttaamaan kellarikerroksesta ylös portaita, kun tuli otti nopeasti valtaa herkästi syttyvistä materiaaleista. Tapahtumien kulku alkoi selvitä varsin nopeasti. Äkillisestä päähänpistosta kaksi poikaa oli päättänyt kokeilla ostamiaan pommeja tai papatteja. — Oli täysin sattumaa ja vahinko, että pommi osui avonaiseen laatikkoon, jossa säilytettiin ilotulitteita, Bryggare kertoo. Laatikko syttyi palamaan ja tilanne oli valmis. — Ohjeet olivat silloin hyvin puutteelliset. Kävin sen vuoden aikana monta kertaa ministeriössä selvittämässä asiaa, ja ohjeistusta säilytyksestä tiukennettiin seuraavana vuonna. Palo- ja savuvahingot arvioitiin tuoreeltaan yli miljoonaksi markaksi. Vuoden 1967 miljoona markkaa vastaisi nyt 1,6 miljoonaa euroa. Pelkästään osuuskaupalle tappio olisi ollut merkittävä, jos vahinkojen korvaamisesta olisi syntynyt riita vakuutusyhtiön kanssa. Poikien perheille tilanne olisi ollut taloudellisesti katastrofi. Kauppa ja vakuutusyhtiö saivat keskinäiset asiansa selväksi muutamassa viikossa. Vakuutus maksoi vahingot. Pojat olivat niin nuoria, että he eivät olleet rikosvastuussa. Unto Bryggare korostaa, että kyse oli lapsen ajattelemattomuudesta ja puhtaasta vahingosta. Perheiltä ei vaadittu korvauksia. Tulipalo oli vain ensimmäinen näytös tapahtumien ketjussa. Paloa paremmin vanhemmat imatralaiset muistavat savusta vaurioituneiden tavaroiden tyhjennysmyynnin, joka huikeilla alennushinnoillaan hullaannutti laajalti kauppalan asukkaita. Voimakkaana elävän urbaanilegendan mukaan osuuskauppa laittoi myyntiin huonosti kiertänyttä tavaraa myös muista myymälöistä, koska alennusmyynnitkin olivat tuolloin tarkasti säädöksillä rajoitettua toimintaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/31/Tavaratalon%20tulipalo%2050%20vuotta%20sitten%20sai%20alkunsa%20ilotulitteista/2016121721749/4