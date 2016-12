Uutinen

Etelä-Saimaa: Rekkaliikenne Vainikkalan teillä kasvaa tammikuussa Nurminen Logistics Services aloittaa uudestaan vientikuljetukset Vainikkalan terminaalin kautta. Huolintapalvelujen keskittäminen Vainikkalan terminaalille lisää rekkaliikennettä alueen teillä. — Terminaali on toiminut jo pari vuosikymmentä. Vientikuljetuksissa on ollut nyt pari vuotta kestänyt tauko. Tavaroiden tuontiliikennettä terminaali on palvellut myös tänä aikana, terminaalipalvelujen johtaja Juha Suhonen kertoo. Vientiä Venäjälle ovat vähentäneet syyskuussa 2014 voimaan astuneet talouspakotteet. Myös ruplan kurssin romahtamisella saman vuoden joulukuussa on ollut vaikutusta tavaroiden vientiin Suomesta ja Suomen kautta Venäjälle. Rekkaliikenne Vainikkalan teillä lisääntyy vaiheittain tammikuusta lähtien, kun venäläisten vuodenvaihteeseen sijoittuvat pitkät vapaat ovat ohi. Suhonen ei usko, että liikenteen lisääntyminen aiheuttaa suuria pulmia Vainikkalassa. Ihmiset eivät välttämättä edes huomaa muutosta. — Vainikkalan uusi sisääntulotie on parantanut liikenneolosuhteita, Suhonen arvelee. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/31/Rekkaliikenne%20Vainikkalan%20teill%C3%A4%20kasvaa%20tammikuussa/2016121721660/4