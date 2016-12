Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärven hirviluvat käytettiin nopeasti — Ruokolahdella-Imatralla vähän vasoja Rautjärven riistanhoitoyhdistys lopetti syksyn hirvipyynnin joulukuun puolivälissä. — Alkuvaiheessa jaettiin 46 pyyntilupaa ja marraskuussa tarkastettiin tilanne. Hirvikanta nähtiin niin runsaaksi, että se kestäisi pankkilupien käytön, sanoo toiminnanohjaaja Veikko Kovanen. Kaikki 55 lupaa tuli käytettyä. Vasaprosentti oli 42. — Käytetty lupamäärä oli suurin kymmeneen vuoteen. Viime vuosina pankkiluvatkin on jätetty käyttämättä, sanoo Kovanen. Kovasen mukaan hirvien määrä oli yllätys eli joko kanta-arviot olivat väärät tai sitten alueelle on tullut hirviä. Hirvet ovat myös pysytelleet Kuutostien ja rajan välissä, Veera- ja Asta-myrskyjen jättämillä lehtivesakkoisilla aukoilla. Rautjärvelle jäi pyynnin jälkeen arviolta kolme hirveä 1 000 hehtaarille. Ruokolahden-Imatran riistanhoitoyhdistyksen alueella syksyn jahdin silmiinpistävä piirre on ollut vasojen puute. — Vasojen määrä on jäänyt käytetyistä luvista 40 prosenttiin. Yksiselitteistä syytä vasojen vähyyteen ei ole. Mutta aikuisia hirviä on ollut runsaasti, sanoo toiminnanohjaaja Hannu Kurki. Ruokolahden-Imatran riistanhoitoyhdistyksen alueella oli syksyn hirvijahdissa kaadettu torstaihin mennessä 294 hirveä. — Metsästys on sujunut suunnitelmien mukaan, eikä poikkea edellisistä vuosista, sanoo Kurki. Pankki- eli reserviluvat ovat jo käytössä. Syksyn hirvipyynti loppuun vuodenvaihteessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/31/Rautj%C3%A4rven%20hirviluvat%20k%C3%A4ytettiin%20nopeasti%20%E2%80%94%20Ruokolahdella-Imatralla%20v%C3%A4h%C3%A4n%20vasoja/2016521720995/4