Uutinen

Etelä-Saimaa: Positiivisella asenteella satavuotiaaksi — Aili Sikiö ja itsenäinen Suomi ovat samanikäisiä Aili Sikiön rivitaloasunnon pöydällä seisoo kymmenkunta onnittelukorttia, kaikki samanlaisia. Satavuotisjuhlat tekevät tuloaan, toinen tammikuuta. —Ei taida olla kaupoissa kovin kattavaa valikoimaa 100-vuotiskortteja, kiikkutuolissa istuva Sikiö tuumaa nauraen. Sataan vuoteen on mahtunut monenlaista. Tällä hetkellä oma pesue, lapset, lapsenlapset ja lastenlastenlapset ovat Sikiölle tärkeimpiä. Joulunkin Sikiö vietti heidän kanssaan. Aviomies Eino Sikiön kanssa Aili Sikiö sai elää yli 60 vuotta. Työnteko maatilalla oli raskasta. —Silloin ei joutanut laiskottelemaan. Työtä tehtiin pyhät ja arjet käsipelillä, ilman koneita. Kaihoisasti Aili Sikiö muistelee aikaa, kun he Einon kanssa menivät naimisiin. —Se oli kaikesta huolimatta elämäni parasta aikaa. Olin rakastunut ja saimme olla yhdessä. Tapasimme Einon kanssa Virmutjoen seurojentalolla iltamissa. Vuoden verran olimme kihloissa ja sitten menimme naimisiin, Sikiö muistelee hymyillen. Hänen on vaikea ymmärtää sitä, miksi nykyään niin monet avioparit päätyvät eroon. Aili Sikiö muutti Ruokolahden kotihoidolla tuettuun asuntoonsa miehensä kanssa 22 vuotta sitten. Nyt Sikiö on asunut yksin parikymmentä vuotta. Vanhasta ajasta Sikiö ei kaipaa juuri mitään. Nykyinen koti on hänelle onni. —Täällä on hyvä olla. Tämä on ollut naimisiinmenon jälkeen elämäni parasta aikaa. Sauna on oven takana ja palvelut lähellä. Kolmesti päivässä Sikiö saa apua Eksotelta muun muassa ruuanlaitossa, kylvetyksessä ja vuoteen sijaamisessa. Lapset ja lapsenlapset käyvät kaupassa. —Hoitajat ovat kaikki olleet hyvin ystävällisiä. Olen rukoillut, että saisin asua tässä kotona niin kauan kuin elän. Että pysyisin niin hyvässä kunnossa. Mikä sitten on pitkän iän salaisuus? —Kova, ruumiillinen työ, iloinen mieli ja positiivinen asenne. Siinä ne tärkeimmät. Terveellisistä elämäntavoista en tiedä, voita ja kermaa olen aina syönyt, Sikiö nauraa. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

