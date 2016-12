Uutinen

Etelä-Saimaa: Median moniosaaja Jani Halme puhuu pienten puolesta: ”Ei koskaan tullut kapinaa Parikkalaa kohtaan” Jani Halme, 42, on kahden todellisuuden mies. Seitsemän vuotta Halme on ollut mediatoimisto Toinen PHD:n luova johtaja. Työpaikka sijaitsee Helsingin Kalliossa ja toinen koti Punavuoressa. Halme kuitenkin on kirjoilla lapsuusmaisemissaan Parikkalassa, vaikka asuukin siellä vain joka toinen viikonloppu. Hän ajattelee, ettei koskaan lähtenytkään. — Ei koskaan tullut kapinaa pientä kylää kohtaan. Lapsuuskodissa oli hyvä olla. Isä työskenteli isoisän tavoin sähköyhtiö Parikkalan Valossa ja äiti toimi kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Lapsia perheessä oli viisi. Kahdeksanvuotiaana Halme perusti kotiinsa sanomalehden. Halmeen Sanomia painettiin Parikkalan Valon kopiokoneella yksi kappale. Halme kirjoitti uutisia siskon Helsinkiin muutosta ja saunaremontin vaikutuksista sekä myi äidille mainospaikkoja ruokalistoille. Naapurin poika perusti kilpailevan julkaisun, jonka Jani osti jäätelöpuikolla. Kaksi lehteä yhdistyivät Likolammen Sanomiksi. Halmen nykyinen ammatti on ideoimista. Siinä hän on haka. — Idea on se, että yhdistää kaksi asiaa, joita ei ole koskaan ennen yhdistetty. Kotimaan katsaus on yksi tällainen yhdistelmä. Lokakuussa Halme paritti paikallislehtien pienimmät uutiset ja sosiaalisen median. Halme pitää Twitter-tilillään Kotimaan katsaus -videosarjaa, jossa hän lukee ääneen poimimiaan uutisia paikallislehdistä. Tähän tarvitaan materiaalia, lehtiä. No perhana, tilataan ne kaikki, hän ajatteli. Nyt posti tuo kotiin kaikki markkinointiyhtiö Suomen Paikallismedian paikallislehdet ja joitain ilmaisjakelulehtiä. Niitä on yhteensä 163. Kotimaan katsauksia on seurannut noin 200 000 henkeä. — Palautetta tulee mielettömästi. Ihmiset ovat nähneet, ettei se ole pilkkaa. Pienet lehdet välittävät tietoa, jota kukaan muu ei. Idea katsaukseen syntyi helsinkiläisessä Corona-kuppilassa. Halme ystävineen naureskeli Kurikka-lehden otsikolle: ”Kirkon risteyksessä melkein kolari”. Kotimatkalla nauru jo hävetti. — Tajusin, että tuohan on tärkeämpi uutinen kuin mikään Kardashianin peppu. Pienet uutiset ovat inhimillisesti kuohuttavia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/31/Median%20moniosaaja%20Jani%20Halme%20puhuu%20pienten%20puolesta%3A%20%E2%80%9DEi%20koskaan%20tullut%20kapinaa%20Parikkalaa%20kohtaan%E2%80%9D/2016121638644/4