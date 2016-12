Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan vuosi vaihtuu Sibeliuksen Finlandian tahdittamalla ilotulituksella, kaupungeissa kahdet ilotulitukset Lappeenrannassa ja Imatralla järjestetään kaksi uudenvuodenjuhlaa ilotulituksineen. Ensimmäiset alkavat kello 19 ja toiset vuoden vaihtuessa. Lappeenrannan satamatorilla alkaa perheiden uudenvuodenjuhla ilotulituksineen kello 19. Tapahtuma alkaa seurakunnan ohjelmalla. Puheen pitää kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.). Juhlassa nähdään Paikallisen Ryhmän musiikkiesitys sekä tulishowryhmä Petrolin esitys. Uusivuosi käynnistää Suomi 100 -juhlavuoden. Juhlassa paljastetaan Kimmo Frostin veistämä Suomi 100 -teos. Se valaistaan. Ilotulitus alkaa kello 20. Imatralla uudenvuoden juhlinta käynnistyy kello 19 Koskenpartaalla kaupunginjohtaja Pertti Lintusen puheella. Ohjelma päättyy ilotulitukseen Suomi 100 -juhlavuoden hengessä noin kello 19.30. Lappeenrannan myöhäisempi uudenvuodenjuhla alkaa kello 23.40. Tulishowryhmä Petrolin esitystä seuraa vuodenvaihteen ilotulitus. Sen taustalla soi Jean Sibeliuksen yhdeksän minuuttia kestävä Finlandia-teos. Kaupungin tapahtumatoiminnan koordinaattori Jorma Kallio kertoo, että ilotulitus on rytmitetty musiikin mukaisesti. Näytös on tilattu Suomen ilotulitus -nimiseltä yritykseltä. Ilotulitusraketit ammutaan Halkosaaresta, joten satamatori on paras katselupaikka. Imatralla keskiyön ilotulitus järjestetään Inkerinaukiolla ilman oheisohjelmaa. Lue koko uutinen:

