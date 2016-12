Uutinen

Etelä-Saimaa: Komet Bomb räjähti imatralaisen Anssi Kianderin kasvoille 20 vuotta sitten – ruutijälki muistuttaa onnettomuudesta Pieni pala ruutia silmäluomessa muistuttaa Anssi Kianderia 20 vuoden takaisesta uudenvuoden yöstä. Vuosi 1996 oli vaihtumassa vuodeksi 1997, kun Komet Bomb 3 -raketti räjähti Kianderin kasvoille. — Yksi pieni ruudin palanen on muistona siinä. Aina kun katson peilistä itseäni, muistan, että Komet Bomb se siinä on. 20 vuotta sitten Kiander oli ostanut uuttavuotta varten muiden rakettien joukkoon yhden Komet Bomb 3:n, jollaista hän ei ollut aiemmin kokeillut. Ennen tulilangan sytyttämistä kaikki oli mennyt ohjeiden mukaisesti. Ilotulitteen hän oli asettanut tukevasti lumeen. — Laitoin sen vielä aidan taakse, ettei se kaatuessaankaan olisi voinut lähteä katsojien suuntaan. Aidan takia Kiander joutui hieman kurottautumaan raketin päälle ylettääkseen sytytyslankaan. Raketti räjähti välittömästi saatuaan tulta. Sen päällä ollut muovitulppa sinkoutui Kianderin otsaan. — Lensin puolitoista metriä selälleni. Kun avasin silmäni, kerkesin juuri nähdä, kuinka raketti räjähti korkealla taivaalla. Otsaan lentänyt muovitulppa jätti ruhjeita Kianderin kasvoihin. Osa hiuksista paloi. Vakavilta vammoilta mies onnekseen välttyi. — Kasvot olivat mustat ja täynnä pientä veritippaa. Alkuun tapaus nauratti. Sitten, kun aloin kuulla uutisia tapahtumista, ei naurattanut enää. Jättikorvaukset Komet Bomb 3 -ilotulite aiheutti 20 vuotta sitten vammoja yli 260 uudenvuoden juhlijalle. Pahimmissa tapauksissa kasvoille räjähtänyt raketti aiheutti aivovamman ja pysyvän työkyvyttömyyden. Lievemmät tapaukset olivat palovammoja ja ruhjeita. Etelä-Karjalassa poliisi tutki parikymmentä tapausta. Kiander kävi tekemässä tapauksesta rikosilmoituksen, kun poliisi julkisuudessa niin kehotti tekemään. Rikosilmoitusta varten hän kävi myös terveyskeskuksessa. Pysyvää hoitoa Kianderin vammat eivät vaatineet. Lopulta ensin kärjäoikeus ja sitten hovioikeus määräsi rakettien maahantuojan, Tulilo Oy:n maksamaan korvauksia loukkaantuneille lähes neljä miljoonaa markkaa, noin 650 000 euroa. Etelä-Karjalassa korvauksia maksettiin kahdelle henkilölle. Kiander muistelee saamansa korvaussumman olleen noin 1 000 euroa. — Se riitti korvaukseksi siinä vaiheessa, kun ei minulle jäänyt pysyvää vammaa. Onnettomuuksien katsottiin johtuneen laiminlyönneistä. Raketeissa oli puutteellinen käyttöohje, jossa ei mainittu, että tulilangan päältä on sytytettäessä poistettava suojapaperi. Jos paperia ei poistettu, pommi räjähti saman tien. Raketit saivat jäädä Nyt 20 vuotta onnettomuuden jälkeen Kiander suunnittelee rauhallisia juhlia uudeksivuodeksi. Raketit kuuluvat juhlintaan, mutta muiden ampumana. — Jos on kirkasta, menen Mellonmäen päältä katsomaan kaupungin ilotulitukset. Ilotulituksia on edelleen kiva katsella ja kuunnella. En ole sillä tavalla verisesti katkeroitunut tuotteisiin. Ruudin pala silmäluomessa ei Kianderin elämää haittaa, ja muutenkin onnettomuushetkellä 26-vuotias mies on toipunut onnettomuudesta täysin. Ruutijäljen lisäksi onnettomuudesta jäi kuitenkin muutakin pysyvää. Uusi hiustyyli. — Tapausta ennen minulla oli pitkät hiukset, mutta jouduin palamisen takia leikkaamaan ne lyhyeksi. En ole ikinä kasvattanut niitä uudelleen. Raketteihin aiemmin innokas ilotulittaja ei onnettomuuden jälkeen ole liiemmin kajonnut. Raketteja hän on ostanut ainoastaan lastensa iloksi. — Ei ole ollut hirveästi intoa. Ennen onnettomuutta laitoin niihin joka vuosi rahaa ja olin innoissani, mutta tapahtuman jälkeen en ole juuri pommeja ostellut, Kiander sanoo. Lue koko uutinen:

