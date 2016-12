Uutinen

Etelä-Saimaa: Järven tarina veti teatteriin — Elokuva Luotolalla Finnkinoa enemmän ensi-iltoja Etelä-Karjalassa osin kuvattu kotimainen dokumenttielokuva Järven tarina oli vuoden katsotuin leffa maakunnan elokuvateattereissa Lappeenrannasta Imatran kautta Parikkalaan vuonna 2016. Kotimaisuus on tärkeä peruste teatteriin menolle Suomessa. Maakunnissa se korostuu. Etelä-Karjalan säännöllisesti elokuvia esittävissä teattereissa vähintään neljä katsotuinta leffaa oli kotimaisia. Vuonna 2016 katsotuimmat elokuvat ovat liikuttaneet nuoria elokuvissakävijöitä. Etelä-Karjalassa viiden katsotuimman elokuvan joukossa on kolme lapsiyleisölle suunnattua leffaa. Maakunnan elokuva-alaa on sävyttänyt kilpailu syksystä 2015, jolloin Finnkino avasi teatterin Lappeenrantaan. Kilpailun luonne käy ilmi katsotuimpien listalta. Se on sama kaikilla ja tarkoittaa, että teatterit tekevät tuloksensa muutamalla elokuvalla. Finnkinolla on eniten esityksiä ja saleja, joten ensi-iltojen määrä maakunnan teattereissa vuonna 2016 yllättää. Elokuva Luotola on tuonut Etelä-Karjalaan eniten elokuvia, 190. Finnkinon luku on 175 ja Bio Vuoksen 101. Finnkino ei kerro yksittäisten teatterien yleisömääriä. Lappeenrannan ja sen myötä Etelä-Karjalan elokuvissakäyntien lopullinen määrä tänä vuonna on selvillä alkuvuodesta 2017, kun elokuvayrittäjien kattojärjestön Filmikamarin vuositilasto ilmestyy. Lue koko uutinen:

