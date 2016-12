Uutinen

Etelä-Saimaa: Huhtiniemen leirintäalueen yrittäjä Loma-Oksa toivoo pitkää vuokrasopimusta Loma-Oksan toimitusjohtaja Riku Oksanen on valmis kehittämään Lappeenrannan Huhtiniemen leirintäaluetta yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa. Oksanen sanoo, että Loma-Oksa jatkaa mielellään leirintäalueen pyörittämistä niin kauan kuin mahdollista. Suurempia investointeja alueen kohentamiseksi ei kuitenkaan kannata tehdä, ellei ole varmuutta toiminnan jatkuvuudesta vuosiksi eteenpäin. Kun hotellihanke kariutui lopullisesti torstaina, varmistui, että leirintämatkailu voi jatkua Huhtiniemessä ainakin pari seuraavaa vuotta. Oksasen mielestä parin vuoden varalle ei hirveitä kannata rakentaa. — Kahdeksan vuotta on menty vuosi kerrallaan. Olen kertonut kaupungille, että mitä pidempi vuokrasopimus, sitä parempi. Loma-Oksa on Huhtiniemen leirintäalueella kaupunkiyhtiö Yritystilan vuokralaisena. Ensi kesän leirintätoiminta on jo sovittu, ja jatkosta käydään neuvottelut kaupungin kanssa. — Teemme omat ratkaisumme, kunhan kuulen kaupungilta, millaisella jatkolla lähdetään menemään, toimitusjohtaja Oksanen sanoo. Kesällä 2008 alkanut Huhtiniemen hotellihanke kesti torstaihin saakka. Silloin varmistui, että hotellia ei käydä rakentamaan nykyisten taloussuhdanteiden vallitessa. Leirintäalueen alueella on nyt asemakaava, joka mahdollistaa hotellin rakentamisen. Hotellin rakentajat ovat kuitenkin tällä hetkellä harvassa eikä kaupunki sellaista aktiivisesti etsi. Sen sijaan kaupungin pitää miettiä, mitä tehdä leirintäalueelle. Mennäänkö edelleen vuosi kerrallaan vai tehdäänkö leirintäyrittäjän kanssa pidempi sopimus. Lue koko uutinen:

