Etelä-Saimaa: Etelä-Saimaan kuva-arvoituksessa pähkäillään musiikkikappaleita — löydätkö kuvaan piilotetut biisit? Tylsistyttääkö? Haluatko älyllisiä haasteita? Vai haluatko kenties osoittaa kavereillesi olevasi heitä nokkelampi? Nyt kaikkeen tuohon on mahdollisuus, sillä Etelä-Saimaan kuva-arvoitus on täällä. Kulttuuritoimittaja Kati Pullinen piirsi uudenvuoden ratoksi kuvan, joka kätkee sisäänsä musiikkia. Kuvaan on piilotettu 25 suomen- ja englanninkielistä biisiä genreistä pop, rock, lastenlaulut, ysäri, punk, metalli ja iskelmä. Pullinen sanoo, että suurin osa vihjeistä viittaa kappaleen nimeen, harva vihje sisältöön ja jotkut ehdottomasti eivät viittaa sisältöön. Kappaleet on julkaistu 1960-2010-luvuilla. — Älkää antako kuvan mittasuhteiden hämätä itseänne, Pullinen ohjeistaa. Voit kirjoittaa vastauksesi jutun alla olevaan kommenttikenttään, arvuutella niitä omassa päässäsi tai kisailla kavereittesi kanssa nokkelimman arvailijan tittelistä. Julkaisemme oikeat vastaukset verkkosivuillamme vuoden 2017 ensimmäisenä päivänä. Lue koko uutinen:

