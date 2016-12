Uutinen

Etelä-Saimaa: Arkistosta: Vialliset ilotulitusraketit räjähtivät heti sytytyksen jälkeen Anssi Kiander kertoi Etelä-Saimaan haastattelussa, kuinka Komet Bomb 3 -raketti räjähti hänen kasvoilleen. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 3. tammikuuta 1997. Uudenvuoden ikävimmän ohjelmanumeron monille tarjonneet Komet Bomb 3 -ilotulitusraketit järjestivät aikamoisen yllätyksen myös imatralaiselle Anssi Kianderille. Kodin pihamaalla Linnankoskella sytytetty raketti räjähti ennen aikojaan, heti sytytyksen jälkeen. Räjähdys aiheutti Kianderille palovammoja eri puolille kehoa. – Jos raketti olisi toiminut normaalisti, minun olisi pitänyt ennättää poistua paikalta sillä aikaa, kun tulilanka palaa loppuun. – Mutta tässä raketissa näytti olleen räjähtävää tulilankaa. Raketti räjähti käsiin heti, kun tulilanka syttyi, Kiander sanoo. Kiander kuvasi rakettia pöntöksi, jonka yläpäässä oli 10 sentin pituinen sytytyslanka. Langan ympärillä oli paperia. – Sytytyslanka lähti huonosti syttymään. Ohjeissa oli maininta, että raketti pitää sytyttää suorin käsin. Suorin käsin sytyttäminen ei kuitenkaan onnistunut ensimmäisellä kerralla, koska sää oli sen verran tuulinen. Sytyttäjä joutui menemään lähemmäs suojatakseen tulta. Kiander sai palovammoja käteensä sekä kasvoihin. Kasvoihin tuli myös kolhuja, naarmuja ja ruhjeita, myös hiukset kärähtivät vähän. Hän oli iltapäivällä menossa terveyskeskukseen. Kiander on ostanut useampia ilotulitusraketteja, mutta Komet Bomb 3 -rakettia hän kokeili ensimmäistä kertaa. Hän oli ostanut rakettia vain yhden kappaleen. – Kyllähän räjähdys oli aikamoinen yllätys. 15 ilmoitusta Imatran poliisille Viallisia ilotulitusraketteja oli runsaasti myynnissä Imatralla, sillä poliisin tietoon tuli torstaihin mennessä 15 tapausta. Ylikonstaapeli Raimo Hovilainen Imatran poliisista kertoi, että suunnilleen puoleen tapauksista liittyi jonkinlainen loukkaantuminen. Monet loukkaantuneista kävivät ilmoittautumassa poliisille henkilökohtaisesti. Osa räjähdyksen kokeneista ilmoitti asiasta poliisille pelkästään puhelimitse, koska he eivät hakeneet vahingonkorvauksia. Räjähtäneet raketit olivat Hovilaisen kertoman mukaan pääosin aiheuttaneet lieviä palovammoja kasvoihin ja käsiin. – Yksi oli loukannut jalkansa ja joutunut sairaslomalle, joten vammat eivät olleet kaikissa tapauksissa niinkään lieviä, Hovilainen sanoo. Poliisille palautettiin myös sekä käytettyjä että käyttämättömiä raketteja. Kolme hyvää ja yksi huono Lappeenrannassa viallisista raketeista ja niiden aiheuttamista loukkaantumisista tuli huomattavasti vähemmän tietoja kuin Imatralla. Ylikonstaapeli Heikki Liukko Lappeenrannan poliisilaitokselta kertoi, että poliisille kävi torstaina aamupäivällä ilmoittautumassa kaksi viallisia raketteja ostanutta perhettä. Heille ei ollut sattunut mainittavampia vahinkoja. Toinen perhe oli Liukon mukaan ostanut neljä rakettia, joista kolme toimi moitteettomasti ja yksi räjähti käsiin. Toinen perhe oli ostanut vain yhden ja käsiin räjähtävän. Poliisin hoiviin tuotiin yksi käyttämätön sekä yksi räjähtänyt raketti. Imatralla vialliset raketit oli ostettu pääosin yhdestä liikkeestä. Lappeenrannassa viallisia raketteja ostettiin eri paikoista. Maahantuojalta tai vakuutuksesta Viallisen raketin aiheuttamista vahingoista voi hakea korvausta joko raketin maahantuojalta tai omasta vakuutuksestaan. Lappeenrannan kuluttajaneuvoja Marja-Liisa Ahlqvist kertoo, että tuotevastuulain mukaan korvausvelvollinen on joko valmistaja tai maahantuoja. – Tuotteen myyjä on velvollinen selvittämään, kenelle korvausvaatimus tehdään. – On kuluttajan omassa intressissä, mistä haluaa hakea vahingonkorvausta. Vahinkokäsittelijä Riitta Kuosa Pohjola-yhtiöiden Lappeenrannan konttorista kertoo, että korvausta henkilövahingosta voi hakea tapaturmavakuutuksesta. – Kysymyshän on äkillisestä, ennalta-arvaamattomasta tapaturmasta. Esinevahingoista, esimerkiksi vaatteiden tuhoutumisesta, voi hakea korvausta omavastuun ylittävältä osalta kotivakuutuksesta. Tapaturmavakuutuksessa ei Kuosan mukaan ole omavastuuta, kun kysymys on tapaturmavakuutuksesta. Lue koko uutinen:

