Etelä-Saimaa: Vain Tanska voi pelastaa pikkuleijonat katastrofilta, ja sitten pitäisi voittaa vielä Sveitsi Suomen surkea taival jääkiekon nuorten MM-kisoissa Kanadassa sai jatkoa varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa. Ruotsi nujersi Suomen turnauksen kolmannessa ottelussa lukemin 3–1. Tappio tietää sitä, että ennen alkulohkon viimeistä otteluaan Sveitsiä vastaan Suomi lohkonsa viimeisenä ilman pisteitä. Kolme tappiota kolmessa ottelussa on ajanut Suomen tilanteeseen, jossa jatkopaikka ei ole enää omissa käsissä. Suomi kamppailee viimeisestä paikasta puolivälieriin juuri Sveitsin kanssa. Sveitsillä on kaksi sarjapistettä, mutta sillä on myös yksi ottelu vähemmän pelattuna. Jos Tanska onnistuu kaatamaan Sveitsin, riittää Suomelle voitto Sveitsistä jatkopaikkaan. Jos Sveitsi taas saalistaa ottelustaan Tanskaa vastaan enemmän kuin yhden pisteen, on Suomen jääminen pudotuspelien ulkopuolelle varmaa jo ennen viimeistä lohko-ottelua. Se tarkoittaisi sitä, että Suomi karsisi sarjapaikastaan B-lohkon viimeiseksi sijoittuvaa joukkuetta vastaan. — Hyvä asia on se, että Tanska on pelannut niin hyvin täällä. He ovat yllättäneet kaikki. Mutta emme halunneet tämän menevän näin, kapteeni Olli Juolevi sanoi Kansainvälisen jääkiekkoliiton verkkosivuilla. Suomi aloitti Ruotsi-ottelun pirteästi. Aapeli Räsänen siirsi Suomen johtoon, kun ensimmäistä erää oli jäljellä 3,5 minuuttia. Johto ei kuitenkaan kestänyt, vaan Ruotsi punnersi tasoihin ja ohi Lias Anderssonin ja Alexander Nylanderin maaleilla. Nylander viimeisteli loppulukemat tyhjään maaliin minuutti ennen loppua. — Meillä oli paikkoja tehdä maaleja viimeisessä erässä, mutta emme saaneet paikoista sisään. Se on ollut ongelmana koko turnauksen ajan, hyökkääjä Eeli Tolvanen sanoi. Sveitsin ja Tanskan välinen ottelu pelataan perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa. Suomi kohtaa Sveitsin vuorokautta myöhemmin.

