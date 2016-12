Uutinen

Etelä-Saimaa: Uusnatsiaktiivi tuomittiin Asema-aukion pahoinpitelystä kahdeksi vuodeksi vankilaan - syyte törkeästä kuolemantuottamuksesta hylättiin Helsingin Asema-aukiolla tapahtuneen, uhrin kuolemaan johtaneen pahoinpitelyn tekijä tuomittiin perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Vastaaja Jesse Eppu Torniainen tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä. Syyte törkeästä kuolemantuottamuksesta hylättiin. Käräjäoikeus katsoi, että uhrin kuoleman ei näytetty olleen rikosoikeudellisessa syy-yhteydessä syyksiluettuun pahoinpitelyrikokseen. Syyttäjä vaati Torniaiselle vähintään viiden ja puolen vuoden vankeusrangaistusta. Pohjoismainen vastarintaliike -uusnatsijärjestöön kuuluva Torniainen kiisti syyllistyneensä muuhun kuin pahoinpitelyyn, siis potkuun rintaan. Hänellä on taustalla aiempia väkivaltarikostuomioita ja syyttäjä piti myös teon motiivia rasistisena. Puolustus olisi pitänyt puolen vuoden ehdollista vankeutta riittävänä rangaistuksena. Se vetosi oikeudenkäynnissä myös siihen, että ”tapaus on saanut julkisuudessa kohtuuttomat mittasuhteet”. Käräjäoikeus katsoi, että tuomion lyhtentämiseen tapauksen saaman julkisuuden vuoksi ei ole perusteita. Sen sijaan käräjäoikeus hyväksyi rangaistusta mitatessaan syyttäjän vaatimuksen koventamisperusteen soveltamisesta, koska Torniaisella on aiempaa rikollista taustaa. Syyttäjä vaati rangaistuksen koventamista myös rasistisen motiivin vuoksi, mutta tämä hylättiin. Uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike osoitti 10. syyskuuta mieltään Helsingin Asema-aukiolla. Pahoinpitelyä edelsi tilanne, jossa kohti rautatieasemaa kulkenut mies pysähtyi mielenosoittajien eteen ja sylkäisi maahan. Torniainen reagoi tilanteeseen ryntäämällä kohti sylkäisijää ja potkaisemalla tätä hyppypotkulla rintaan. Uhri kaatui maahan ja löi päänsä kiveykseen. Teko tallentui Postitalon valvontakameraan. Pahoinpitelyn uhri kuoli seuraavalla viikolla. Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Lue juttu Helsingin Sanomien verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

