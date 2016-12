Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuliteatteri päättää tämänkin vuoden Lappeenrannassa — ilkeä sivutuuli olisi haaste esiintyjille Tuliteatteri Petrolille on tullut jo perinteeksi esiintyä Lappeenrannan ja Joutsenon uudenvuodenjuhlissa. Tämän vuoden viimeisenä päivänä Petroli esiintyy Lappeenrannan satamatorilla kello 19 ja kello 23.40 alkavissa juhlissa sekä Joutsenon torilla kello 22 alkavassa tilaisuudessa. — Nyt teemana on Suomi 100 vuotta, enempää emme vielä paljasta, ryhmään kuuluvat Lauri Tiainen ja Anniina Sinkkonen myhäilevät. Tulitaiteessa käytetään tulikeppejä, -viuhkoja ja muita välineitä, joissa on kevlarkankainen palopää. Palopää kastellaan polttonesteeseen, ja paloaikaa riittää noin viisi minuuttia. Siihen Petroli haluaa mahduttaa paljon. — Tulitaide mielletään lähelle sirkusta, mutta meillä korostuu teatteri. Temppuilua tärkeämpää on kertoa tarina. Vuonna 2012 perustettuun Petroliin kuuluu kahdeksan jäsentä, joilla kaikilla on taustaa esittävistä taiteista. Perustajajäsen Johanna Juslin opetti aiemmin taidekoulu Estradissa. Tiaisella on nuorisoteatteritausta. Sinkkonen tanssii. — Kaikilla on vahvuutensa, joita voidaan hyödyntää esityksissä, Tiainen ja Sinkkonen kertovat. Teknistäkin osaamistakin tarvitaan. Perusasia on tuntea tuli ja kunnioittaa sitä. — Riskeistä on oltava tietoinen, ja keikoilla paloturvallisuus on tärkeää. Esiintyjille nahkahanskat ovat ihan numero yksi, sanoo Tiainen. Kerran Tiainen veti keikan ilman hanskoja, sattui ilkeä sivutuuli, ja tuli kiipesi keppiä pitkin. Muisto siitä häämöttää vielä kädessä. Tulitaiteessa Tiaista viehättää tarkkuus ja keskittyminen, mitä se vaatii. — Se on eräänlaista flow-taidetta. Tykkään harrastaa syvällisesti ja paneutuen. Harjoittelu vaatii toistoa ja kärsivällisyyttä, siihen uppoaa täysin, Tiainen sanoo. Sinkkosta tuli kiehtoi alkuun eniten jännittävänä elementtinä. Myös keikka saattaa jännittää, varsinkin jos olosuhteet ovat hankalat. Mutta kaikki tämä koukuttaa. — Esityksessä yhdistyy oma jännitys ja se, että pääsee antamaan katsojille jotakin. Mukava huomata wow-kokemus, mikä ihmisille syntyy. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/30/Tuliteatteri%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20t%C3%A4m%C3%A4nkin%20vuoden%20Lappeenrannassa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89ilke%C3%A4%20sivutuuli%20olisi%20haaste%20esiintyjille/2016121717861/4