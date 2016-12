Uutinen

Etelä-Saimaa: Taavetin uusi K-kauppias tekee kaikkea mahdollista: "Yön kähmyssä hoidan paperityöt" Vuoden alussa Taavetin K-Marketin kauppiaana aloittava Hermanni Natunen aikoo luoda kaupasta itsensä ja asiakkaidensa näköisen. Omia ideoita 25-vuotias kauppatieteiden maisteri on kehitellyt Keskon kauppiasvalmennuksessa ja töitä tekemällä. Takana on jo viiden vuoden työkokemus eri kaupoissa Kuopiossa ja Imatralla. — Opiskelukaverit ristivät minut kauppiaaksi, kun menin aina töihin silloin kun muut lähtivät opiskelijarientoihin. Natusen mukaan onnistuminen kauppiaana edellyttääkin täydellistä heittäytymistä hommiin. Natunen pyrkii rakentamaan Taavettiin hyvän fiiliksen kyläkaupan kuulostelemalla, mitä palveluja ja tuotteita asiakkaat kaipaavat. — Asiakkaiden apu kaupan muokkauksessa on tärkeää, joten kaikki vinkit ja ideat ovat tervetulleita. Natunen aloitti kauppauransa tekemällä kaikkea mahdollista ja aikoo jatkaa samalla tavalla. — Aamut aloitan mättämällä tavaraa hyllyyn, sitten rupean myymään ja yön kähmyssä hoidan paperityöt. Kaupan alalla on viime vuosina tapahtunut paljon, ja muutoksia tulee lisää. Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu koko ajan. Natusen mukaan kauppiaan pitää olla hereillä, ja selvittää, mihin kulutustottumukset ovat menossa. — Pelkkää possun niskaa ja punaista maitoa tarjoamalla ei pärjää. Hyllyssä pitää olla myös nyhtökauraa. Lue koko uutinen:

