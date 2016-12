Uutinen

Etelä-Saimaa: Seniori-Saimaa haluaa Tiurun sairaalan suojelumerkinnän pois asemakaavasta Kiinteistö Oy Seniori-Saimaa on jättänyt asemakaavan muutosaloitteen Tiurun sairaalan suojelumerkinnän poistamiseksi. Lappeenrannan kaupungin tekniselle toimelle jätetyssä aloitteessa esitetään suojelumerkinnän poistamisen lisäksi muitakin muutoksia sairaala-alueen nykyiseen asemakaavaan. Seniori-Saimaa pyytää muun muassa, että asemakaavamääräyksistä poistetaan maininnat maakunnallisesti merkittävästä, rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja puistosuunnitelmasta. Myös määräykset parvekkeiden sijoittelusta rakennuksiin pitäisi Seniori-Saimaan mielestä muuttaa tarkoituksenmukaisemmiksi. Nykykaavassa määräykset ovat varsin tiukat ja seikkaperäiset. Kaavamuutoksen tavoitteena on myös rakennusalan vapauttaminen ja kerroslukumäärän joustavuus niin, että uudisrakentaminen on mahdollista sijoittaa ja massoitella tontille tarkoituksenmukaisella tavalla. Seniori-Saimaa pyytää myös sitovasta tonttijaosta luopumista sekä jalankululle ja pyöräilylle varatun alueen poistamista kaavasta. Kaavamuutosaloitteen lopussa pyydetään vielä tarkastelemaan rakennusoikeuden määrää. Sairaalan omistavan Seniori-Saimaan osakkaat ovat Lappeenrannan kaupunki ja Holiday Club Resort. Kaupunki on enemmistöosakas. Seniori-Saimaa hakee kaavamuutosta ja sairaalan suojelumerkinnän poistamista, koska sairaalamöhkäle ei mene kaupaksi vaan rapistuu. Lisäksi siitä on ollut pelkkää rahanmenoa eikä lainkaan tuloja. Seniori-Saimaan hallituksen jäsen, suunnittelupäällikkö Pekka Oksman kaupungin tilakeskuksesta sanoo, että suojelumerkintä saattaa hankaloittaa rakennuksen myymistä. Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kertoo, että Tiurun kaava-aloite odottaa käynnistymistään monien muiden aloitteiden joukossa. — Aikataulu on täysin auki. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/30/Seniori-Saimaa%20haluaa%20Tiurun%20sairaalan%20suojelumerkinn%C3%A4n%20pois%20asemakaavasta/2016121716878/4