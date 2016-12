Uutinen

Etelä-Saimaa: Pala Pohjois-Irlannin jalkapallobuumia Imatralla, ammattivalmentaja näkee syyt maansa nousuun Tim Wareing ohjaa jalkapalloilevia junioreja Ukonniemen monitoimihallissa vahvalla pohjoisirlantilaisella nuotilla. Belfastilaisen TW Braga -junioriseuran perustaja ja valmentaja reissasi uuden vuoden alla Imatralle, jossa hän veti kolmepäiväisen jalkapalloleirin pojille ja tytöille. Imatraan Wareing sai yhteyden kesäkuussa oman seuransa harjoituksissa Belfastissa. Imatran Palloseuran puheenjohtaja Emilio Urpalainen lomaili perheineen kaupungissa ja hänen poikansa treenasi Wareingin joukkueen mukana. — Jossain vaiheessa Emilio kysyi, tulisinko joskus Suomeen pitämään junioreille klinikkaa. Tämähän on minulle täydellistä. Nautin valmentamisesta, matkustamisesta ja uusien ihmisten tapaamisesta. Tässä yhdistyvät ne kaikki, Wareing, 38, kertoo. Kun Tim Wareing aloitti uransa jalkapallovalmentajana 20 vuotta sitten, Pohjois-Irlannin lapset ja nuoret häpeilivät kannattaa heikosti pelannutta maajoukkuetta. Suurpelaaja George Bestin kotimaan lippulaivan synkkiin vuosiin mahtui jakso, jolloin joukkue ei voittanut viiteen vuoteen yhtään vierasottelua, eikä tehnyt niissä maaliakaan. Nyt maassa on jalkapallobuumi. Pohjois-Irlanti oli 30 vuoden tauon jälkeen mukana lopputurnauksessa, kun se pelasi kesällä Ranskan EM-kisoissa. Saavutus on muuttanut ilmapiirin maan jalkapalloilun ympärillä. — Kaikki pohjoisirlantilaiset ovat täysillä maajoukkueen ja lajin mukana. Se osoittaa, miten iso vaikutus lopputurnaukseen pääsyllä voi olla koko maalle, Wareing kertoo. Wareingin mukaan lajin kehityksen taustalla on selvät syyt. Maajoukkueen toiminnan laatu alkoi parantua, kun Lawrie Sanchez aloitti päävalmentajana vuonna 2004. Suurimmat muutokset tapahtuivat kuitenkin seurajoukkueissa. — Pohjois-Irlanti on tosi pieni maa, mutta meidän on ollut silti vaikea puhua ja organisoida asioita keskenämme. Jokainen on halunnut tehdä omaa juttuaan omissa oloissaan sen sijaan, että olisimme yrittäneet jakaa tietoa ja ottaa oppia toisiltamme. — Joidenkin seurojen johtajat suorastaan pelkäsivät palkata ammattitaitoisia työntekijöitä, koska kokivat heidät uhaksi omalle asemalleen. Wareingin mukaan Pohjois-Irlannissa lopulta ymmärrettiin, että seurojen yhteistyö voi hyödyttää koko maan jalkapalloilun tasoa. — Seurat alkoivat panostaa valmentajien ja junioritoiminnan laatuun toisiaan tukien. Myös yllättävä menestys kirjailijana on auttanut Wareingia urallaan. Kaikki sai alkunsa, kun Wareing ei löytänyt mistään tietoa siitä, miten pienille lapsille on hyvä opettaa jalkapalloilua. Hän sai idean tehdä sellaisen itse ja ajatteli, että opus voisi ehkä auttaa jotain toistakin pohjoisirlantilaista pienten lasten vanhempaa. — Olin ihmeissäni, kun näin, että yksi kirja oli myyty Pohjois-Amerikkaan. Sitten niitä alkoi mennä Kanadaan, Thaimaahan, ympäri Eurooppaa. Nyt niitä on myyty jo yli 30 eri maahan. Wareingin jalkapallokirjojen suosio on edistänyt myös TW Bragan toimintaa. — Olen nykyisin tietysti etuoikeutettu. Saan mahdollisuuksia matkustaa tutustumaan tällaisiin paikkoihin kuin Imatra, joihin en välttämättä muuten päätyisi. Lue koko uutinen:

