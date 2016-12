Uutinen

Etelä-Saimaa: Outotecin yt-neuvottelut päätökseen, Lappeenrannasta irtisanotaan enintään kymmenen työntekijää Outotec vähentään noin 50 työpaikkaa Suomessa. Vähennykset koskevat myös Lappeenrannan yksikköä. Henkilöstöä saatetaan myös lomauttaa vuoden 2017 aikana. Etelä-Saimaa kertoi marraskuussa, että Lappeenrannassa suunniteltiin noin 15 työntekijän irtisanomista ja kymmenien lomautuksia. Outotecin mukaan neuvotteluissa päädyttiin irtisanomaan enintään kymmenen työntekijää. Lomautuksista päätetään tehtaan käyttöasteen perusteella. Yt-neuvottelut koskivat Lappeenrannassa noin 80 henkilöä. Ennen irtisanomisia Outotecillä työskenteli Lappeenrannassa noin 230 henkilöä. Outotecin yt-neuvottelut Suomen suodatinliiketoiminnan ja Metals, Energy & Water -segmentin osalta on saatu päätökseen. Saksassa neuvottelut ovat kesken, ja siellä edessä on todennäköisesti noin sadan työpaikan vähennykset. Outotec on käynyt viime vuosina useita yt-neuvotteluja. Vuoden 2016 alussa yhtiö irtisanoi Lappeenrannassa kymmenen työntekijää. Vuonna 2015 Lappeenrannassa irtisanottiin 17. Lisäksi henkilöstöä on lomautettu. Marraskuusta 2015 alkaen Outotec kertoo käyneensä läpi 70 miljoonan euron säästöohjelman. Säästöohjelmassa vähennettiin yhteensä 650 työpaikkaa. Lue koko uutinen:

