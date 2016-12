Uutinen

Etelä-Saimaa: Nastat nyt nastaakin nastempi juttu, Imatran kaduille on kylvetty hiekkaa ennätysmääriä Ulla Torkkeli jätti torstain kävelylenkillä liukuesteet kengistä kotiin. Päätös pohjautui sään ja liukkauden havainnointiin. — Totesin, ettei niitä nyt tarvitse. Sauvat on kyllä mukana. En lähde oikeastaan koskaan lenkille ilman niitä Suhjusade oli pehmittänyt polanteen ja kengän alla tuntui pitkästä aikaa tukevalta. Torkkeli totesi silti askelten olevan harkittuja. — Kyllä pitää olla varovainen, hän päivitteli viime aikojen pääkallokelejä. Imatran kiinteistöpalvelussa on tehty pitkää päivää jo pitkään. — Ylitöitä on tehty runsaasti. Joulunakin oli porukkaa töissä, kertoo Imatran Kiinteistö- ja aluepalvelu Kipan vastaava mestari Kimmo Kauhanen. Hiekoituskalusto on liikkunut lähes jatkuvasti yli viikon ajan. Vaihteleva sää hävittää hiekan ja Kauhasen mukaan liukkaudentorjuntakierroksia tehdään jatkuvasti. — Tämänhetkinen (torstai-iltapäivä) vesisade saa esimerkiksi hiekat liikkeelle ja samoja paikkoja joudutaan käymään uudelleen läpi. Osviittaa antaa tähänastinen hiekoitushiekan kulutus. Hiekkaa on kylvetty kaduille ja pyöräteille noin 1 200 tonnia. Viime talvikauden kokonaishiekankulutus oli 2 400 tonnia. Kauhanen vinkkaa kaupunkilaisia ilmoittamaan ongelmapaikoista kaupungin asiakaspalveluun, mieluiten sähköpostilla. — Se on meille hyvä apu, koska emme millään ehdi huomioida jokaista ongelmapaikkaa automaattisesti. Lue koko uutinen:

