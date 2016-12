Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Vuoksenniskalle on avautunut lähiruokakauppa Maalaine, tulossa on myös sisustuspuoti ja kampaamo Vuoksenniskalla on aloittanut toimintansa lähiruokakauppa Maalaine. Liike on sijoittunut osoitteeseen Vuoksenniskantie 88. Samaan taloon on rakenteilla myös sisustusmyymälä Riitan sisustuspuoti, joka avaa ovensa tammikuun alkupuolella. Katutason kolmanteen liiketilaan sijoittuu kampaamo. Lähiruokakaupan takana ovat Imatran tuoremehuakin pyörittävät Mari ja Teemu Laine. — Tuoremehuasemalla huomasimme, että ihmiset arvostavat lähellä tehtyjä tuotteita, kertoo Teemu Laine. Mari Laine toimii kaupassa yrittäjänä, Teemu Laine apumiehenä. — Ajatuksemme on koota paikallisten pienten tuottajien tuotteita saman katon alle. Myymälän valikoima täydentyy pikku hiljaa. — Toistaiseksi meillä on myynnissä paikallisten tuottajien mehuja, hilloja, perunoita, sinappia, salaattia, teetä, ruislastuja, makeisia, lihasäilykkeitä, luettelee Teemu Laine. Riitan sisustuspuotia laittaa avauskuntoon Riitta Eklund. Valmista on tammikuun alkupuolella. Eklund luonnehtii tulevaa puotia lifestyle-tyyppiseksi, kuin isoksi olohuoneeksi. — Minulle tulee sinne vanhoja talonpoikaisia huonekaluja ja omia tuunauksia, kertoo Eklund. Vuoksenniskantie 88:ssa on tarkoitus viettää kaikkien kolmen liikkeen avajaisia tiistaina 10. tammikuuta. Lue koko uutinen:

