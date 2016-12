Uutinen

Etelä-Saimaa: Hämärät pakettiautot hämmentävät Parjalassa – joku repi sulakkeet irti ja katkaisi sähköt omakotitalosta yöllä Parjalassa Joutsenossa on viime viikkoina liikkunut hämäräperäisiä pakettiautoja. Tapahtumat alkoivat 22. joulukuuta, kun tumma pakettiauto herätti huomiota Kahintiellä yöaikaan. Etelä-Saimaan toimitukseen yhteyttä ottanut Parjalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Sari Parvinen kertoo, että joku oli käynyt hajottamassa Kahintiellä olevan talon sähkökaapin ja repinyt sulakkeet irti. Tämän seurauksena sekä talosta että autotallista katkesivat sähköt. — Talossa asuva poika oli herännyt, kun pihasta kuului puhetta ja kolinaa. Sitten tumma pakettiauto lähti pois tieltä. Asukkaat soittivat poliisit paikalle. Hieman ennen poliisin tuloa tumma pakettiauto nähtiin kiertelemässä Kahintiellä. Poliisi kirjasi tapauksesta rikosilmoituksen vahingonteosta. Tapahtumat saivat jatkoa joulun jälkeen keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Erään samassa kylässä olevan talon tytär oli huomannut pakettiauton pysähtyneenä talon eteen. Siitä se siirtyi seuraavan talon eteen. — Sieltä isäntä tuli ulos ja ajoi auton perässä jonkin matkaa. Siellä oli tällä kertaa sekä tumma että vaalea pakettiauto. Parvinen kertoo asukkaiden olleen yhteydessä poliisiin myös tässä tapauksessa. Kukaan ei ole toistaiseksi onnistunut saamaan ylös autojen rekisterinumeroita. Parvinen sanoo, että tapahtumat on otettu kylällä vastaan kummastuneina. Valvontakameroiden asennus on muuttunut yleiseksi. — Perheelle, jonka sähkökaappi oli hajotettu, tämä on ollut melko epätodellista. Kaikeksi onneksi Parjalan tiivis kyläyhteisö pitää huolta toisistaan. Tieto hämäristä kulkijoista liikkuu välittömästi. — Hyvin seurataan ylimääräisiä liikkujia. Se on onni, että olemme paljon tekemisissä toistemme kanssa. Olisiko toissaöisestä tapahtumasta mennyt viisi minuuttia, kun Whatsapp-ryhmässä jo oli tieto tapahtumista. Etelä-Saimaa ei tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa, rikoskomisario Petri Korpisammalta Kaakkois-Suomen poliisista kommentoimaan tapausta. Lue koko uutinen:

