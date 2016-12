Uutinen

Etelä-Saimaa: Gosaimaa sai kaupungit mukaan, Imatra hakee maakunnalliselta matkailumarkkinoinnilta näkyvyyttä ulkomaille Imatra jatkaa yhteistyötä maakunnallisen matkailumarkkinointiyhtiö Gosaimaan kanssa. Kaupunki on Gosaimaassa mukana 150 000 euron summalla. Lappeenranta on mukana samansuuruisella potilla. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, sitä tarkastellaan vuosittain. Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintusen mukaan rahalla haetaan kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. — Gosaimaan kautta kansainväliseen markkinointiin saadaan isommat lihakset. Koko Saimaan aluetta pyritään markkinoimaan yhtenä kokonaisuutena. Imatran tilojen ja tapahtumien markkinointia hoitaa puolestaan Imatra Base Camp. Jatkossa Saimaan alueen kaupungit, Imatran lisäksi Lappeenranta, Savonlinna ja Mikkeli nivotaan yhteen Saimaa-sopimuksen kautta. Sopimuksen tavoitteena on tukea koko Saimaan alueen matkailuyrittäjien markkinointia. — Jatkossa koko Saimaan alue näkyy yhtenäisenä alueena esimerkiksi matkailualan messuilla, Gosaimaan hallituksen jäsen Aki Keskinen kertoo. Gosaimaa kurkottaa sekä kansainvälisille markkinoille että kotimaahan. Painopiste on kansainvälisessä markkinoinnissa. Syynä on rahoituspohja. Rahoituksesta noin puolet tulee Uudenmaan liiton hallinnoimista EU-hankerahoista. EU-rahoja voi käyttää ainoastaan kansainväliseen markkinointiin. Kotimaan markkinointiin niitä ei saa käyttää. Hanke päättyy elokuussa, uutta hanketta valmistellaan parhaillaan. Sen on määrä alkaa nykyisen päättyessä. Hankerahoitus aikaansaa sen, että Gosaimaan kotimaan markkinoinnin vuosibudjetti on merkittävästi pienempi kuin kansainväliseen markkinointiin käytettävät varat. Kotimaan markkinoinnin budjetin määrää yrityksiltä kerättävä rahoitus. Kotimaan markkinointiin kohdistunut summa on tänä vuonna ollut noin 250 000 euroa. Vuositasolla yrityksiä on ollut mukana noin 50—70 kappaletta. Lue koko uutinen:

