Etelä-Saimaa: Diabeetikoiden lääkekulut kasvavat vuodenvaihteen jälkeen Kansaneläkelaitos (Kela) korvaa useimmat diabeteslääkkeet 65-prosenttisesti vuodenvaihteen jälkeen. Tähän saakka diabeteslääkkeet on korvattu sataprosenttisesti. Insuliini pysyy jatkossakin täysin korvattavana lääkkeenä. Imatralainen Raija Jäppinen laskee, että hänen käyttämänsä diabeteslääke maksaa ensi vuonna yli 210 euroa enemmän kuin nyt. Esimerkiksi pienellä eläkkeellä eläville korotus on suuri. — Moni on kertonut lopettavansa lääkkeen käytön rahanpuutteen takia. Tai sitten rahat on otettava yksinkertaistamalla ruokavaliota, Jäppinen toteaa. Lappeenrantalainen Lea Peitsoma käyttää lääkkeitä moneen sairauteen. Hänellä on diabetes-, sydän- ja osteoporoosilääkkeitä. Hän kertoo, ettei ole suuremmin seurannut lääkekorvausten muutoksia. Rahaa menee joka tapauksessa paljon, ja lääkkeet pitää ostaa. Vuodenvaihde tuo lääkeresepteihin muitakin muutoksia. Useimpien voimassaoloaika pitenee vuodesta kahteen. Kela käy seuraamaan myös peruskorvattavien reseptilääkkeiden toimitusväliä, tähän saakka se on seurannut vain erityis- ja lisäkorvattavien lääkkeiden toimitusvälejä. Ensi vuonna kaikki reseptit määrätään sähköisinä, eläinlääkereseptejä lukuun ottamatta. Lue koko uutinen:

