Veiterän Tomi Hauska ehdolla MM-kisoihin, mutta mikä ihme on Peace & Love City?

Maajoukkueen vakiokalustoon vuosia kuulunut Lappeenrannan Veiterän Tomi Hauska on mukana 25 pelaajan ryhmässä, joista valitaan Suomen lopullinen miehistö Ruotsin Sandvikenissa pelattaviin jääpallon MM-kisoihin.

Kisoihin ovat ehdolla myös Veiterän kasvatti Eetu Peuhkuri ja Veiterässä aiemmin pelannut Joonas Peuhkuri. Molemmat jääpalloilevat nykyään Ruotsissa, ja länsinaapurin seuroista tulevat useimmat muutkin maajoukkue-ehdokkaista.

Nimilistaa silmäillessä huomio kiinnittyy Pekka Rintalan edustamaan erikoisen nimiseen seuraan: Peace & Love City. Nopealla googlauksella selviää, että seuran kotipaikka on Ruotsin Borlänge.

Jääpallon MM-kisat pelataan 29. tammikuuta – 5. helmikuuta. Avausottelussaan Suomi kohtaa hallitsevan mestarin Ruotsin.

Suomen ehdokkaat jääpallon MM-kisoihin

Maalivahdit: Aaltonen Jussi, IFK Motala; Kyllönen Kimmo, IK Tellus; Virtanen Pertti, OLS.

Kenttäpelaajat: Aaltonen Ville, Bollnäs GIF; Hauska Tomi, Veiterä; Heinonen Jimi, Botnia-69; Helavuori Samuli, Bollnäs GIF; Hiltunen Pekka, HT-Bandy; Kumpuoja Markus, IK Sirius; Larsson Rolf, Hammarby IF; Liukkonen Juho, Kampparit; Liukkonen Tuomas, Kampparit; Lukkarila Mikko, IFK Vänesborg; Moisala Ilari, Volga; Mokko Tuomas, Vetlanda BK; Mustonen Tomi, Narukerä; Määttä Teemu, IK Sirius; Määttä Tommi, Edsbyn IF; Määttä Tuomas, Edsbyn IF; Nissinen Niko, WP-35; Peuhkuri Eetu, Gripen BK; Peuhkuri Joonas, IK Sirius; Rintala Janne, Västerås SK; Rintala Pekka, Peace & Love City; Rytkönen Mikko, JPS.