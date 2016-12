Uutinen

Etelä-Saimaa: River plastin uuden hallin rakentaminen etenee Imatran Kurkvuoressa — pilarit näkyvät Kuutostielle River plastin käyttöön tuleva hallirakennus kohoaa Imatran Kurkvuoressa. Kuutostielle näkyvät jo hallin pilarit. Rakennuksen perustukset on tehty ja käynnissä ovat runkotyöt. — Joulun ja uudenvuoden välin työmaa lomailee, kertoo rakennuttaja Pasi Huoponen Imatran YH-rakennuttajalta. Hallin on määrä olla valmis kesäkuun loppuun mennessä. Lisätöitä ja -kustannuksia hallityömaalla aiheuttaa se, että rakennus tulee 1. luokan pohjavesialueelle. — Palotilanteessa maastoon ei saa päästä sammutusvesiä. Sen vuoksi rakennuksen ympärille pitää rakentaa sulkukaivot. Piha-alueesta tehdään ikään kuin allas, kuvailee Huoponen. Sulkukaivojen tekeminen nostaa hallin kustannuksia joillakin kymmenillä tuhansilla euroilla. Hallitontin maansiirtotöistä vastaa Imatran kiinteistö- ja aluepalvelu. Kustannusarvioltaan noin neljän miljoonan euron hallin rakennuttaa Imatran kaupungin tytäryhtiö Imatran seudun yritystilat. Pääurakasta vastaa rakennusliike Evälahti. River plast tulee tiloihin vuokralaiseksi. Yritys on mukana hallihankkeessa myös vähemmistöosakkaana noin puolen miljoonan euron panoksella. Tällä hetkellä Mansikkalassa ja Puumalassa lujitemuovituotteita valmistava yhtiö keskittää jatkossa kaiken tuotantonsa Kurkvuoreen. Nykyisin yritys työllistää kaudesta riippuen 20—30 henkilöä.

