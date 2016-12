Uutinen

Etelä-Saimaa: Pokémonien pyydystäminen kasvattaa yleistietoa — aiemmin huomaamattomat muistomerkit saavat nimiä ja merkityksiä — En tiennyt, että Imatran voimalaitoksen luona on Suomen ensimmäinen luonnonsuojelualue, kertoo Joona Sjöblom viitaten Kruununpuistoon. Pokémon Go julkaistiin kesällä 2016. Parhaimmillaan huippusuositun mobiiliapplikaation pelaajamäärät ovat laskeneet kesästä, mutta aktiivisia pokékouluttajia liikkuu kaupungeilla ja kylissä edelleen. Pelissä on pokéstoppeja, joista voi keräillä erilaisia pelissä tarvittavia hyödykkeitä ja pokémonien munia. Stoppeja on useimmiten julkisten kohteiden, esimerkiksi puistojen ja patsaiden yhteydessä. Stopilla on yleensä lyhyt kuvailu kohteesta, ja moni onkin vasta pelin kautta oppinut nimet lähiseudun patsaille ja muistomerkeille. Imatran seurakunta pitää maanantaisin pokékahvilaa, jossa voi tavata muita pelaajia. Nuorisotyön ohjaaja Tomi Hämäläinen kertoo, että kahvilaa alettiin pitää vieressä sijaitsevan Imatran teatterin stopin takia. Hämäläinen ja Sjöblom ovat yhtä mieltä siitä, että pelin myötä oppii kaikenlaista nippelitietoa, jota ei muualta saisi. 27-vuotias Sjöblom kertoo, että pelissä häntä kiinnostaa ulkona liikkuminen. — Se on myös aikamoinen nostalgiatrippi. Olin nuori silloin, kun Pokémon tuli ensimmäistä kertaa Suomeen ja muistan, että se oli silloin iso juttu. Harrastajat vaihtavat pelivinkkejä ja -kokemuksia myös esimerkiksi suljetuissa Facebook-ryhmissä. Pokémon Go Lappeenranta ja Imatra -ryhmissä pelaajat kertoivat, että pelin pelaaminen oli antanut aiemmin huomaamattomille muistomerkeille nimiä ja merkityksiä. Lisäksi he olivat havainneet, kuinka paljon erilaisia nähtävyyksiä ympäristöstä löytyykään. Useamman maininnan sai Helsingintien varressa sijaitseva Kultapossupuisto, jonka olemassaolosta monella ei ollut mitään tietoa. Lisäksi huomaamatta oli jäänyt Peltolassa sijaitseva Puu-Peltolan muistomerkki. Pokémon Go:n julkaisija Niantic-yhtiö on joulukuussa tehnyt peliin useita päivityksiä. Tähän mennessä pokémoneja on saanut lähinnä asutuskeskuksista, mutta nyt niitä on mahdollista pyydystää myös maalla. Lisäksi peliin on tullut uusia, vauvapokémoneiksikin nimettyjä hahmoja, kuten Togepi ja Pichu. Ne ovat tuttuja Gold- ja Silver-konsolipeleistä. Uusia pokémoneja tulee peliin vähitellen. Toistaiseksi niitä on mahdollista saada vain munista hautomalla. Niantic kertoi Pokémon Go:n Facebook-sivuilla, että uusia otuksia saa pokéstopeilta tavallista todennäköisemmin tammikuuhun saakka. Joulun kunniaksi pelaajien on mahdollista saada itselleen Pikachu-pokémon tonttulakki päässään. Tonttu-Pikachu on mahdollista pyydystää tammikuun alkuun asti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/29/Pok%C3%A9monien%20pyydyst%C3%A4minen%20kasvattaa%20yleistietoa%20%E2%80%94%20aiemmin%20huomaamattomat%20muistomerkit%20saavat%20nimi%C3%A4%20ja%20merkityksi%C3%A4/2016121711035/4