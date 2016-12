Uutinen

Etelä-Saimaa: Parkkarilasta ponnisti Sveitsin kaikkien aikojen nuorin hopeamitalisti Yoonmi Lehmann teki vanhempiensa kanssa kahdeksantoista kuukautta sitten radikaalin ratkaisun. Perhe muutti Lappeenrantaan Kisapuiston jäähallin lähelle. Nuori sveitsiläisluistelija oli jo harjoitellut kolmella kaudella Lappeenrannan Taitoluistelijoiden valmentajan Marina Shirshovan ohjelmilla, mutta nyt yhteistyö muuttui jokapäiväiseksi. Joulukuussa 15-vuotias Yoonmi Lehmann luisteli Sveitsin mestaruuskilpailujen kakkoseksi. Vastaavaan ei ole yltänyt kukaan aiemmin niin nuorena. — Sveitsissä minut tunnettiin siitä, että olin taiteellinen luistelija, mutta en ihan niin hyvä teknisesti. Suomessa pantiin ensimmäisenä vuonna artistisuus sivuun ja keskityttiin tekniikkaan. Täksi kaudeksi keräsin osat yhteen ja se toimi. Sveitsissä taitoluistelijana kehittyminen on haastavaa, sillä koulua ja harjoituksia on paljon hankalampi yhdistää kuin Lappeenrannassa. — Siellä täytyy taistella jääajasta, Yoonmi Lehmann sanoo. Lehmannit kiittävät vuolaasti sekä valmentajaa että olosuhteita, joiden ansiosta Yoonmi harppasi kansalliselle huipulle. Kun jäähalli on lähellä, ja Kesämäenrinteen kansainvälisen luokan oppilas pääsee harjoittelemaan myös aamuisin, kehitys on harpannut eteenpäin. — Kaverit ovat hyvin ymmärtäväisiä urheilun suhteen. Kun Sveitsissä joku kysyi elokuviin ja joutui kieltäytymään, jäi helposti ulos ryhmästä. Suomessa syy ymmärretään. Kiitokset saa myös OMT- ja liikuntakeskus Lehmuksen Jyrki Hankaniemi. Yleisurheilijoiden kanssa paljon töitä tehnyt fysioterapeutti ja valmentaja testasi nuoren luistelijan fysiikan ja teki harjoitusohjelman. Huomiota kiinnitettiin erityisesti jalkojen räjähtävään voimaan. Lappeenrannassa Lehmannin perhe haluaa asua ainakin siihen saakka, kunnes Yoonmi valmistuu kansainvälisestä IB-lukiosta, jonne hän hakee yläasteen jälkeen. — Olen hyvin onnellinen täällä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/29/Parkkarilasta%20ponnisti%20Sveitsin%20kaikkien%20aikojen%20nuorin%20hopeamitalisti/2016121711381/4