Etelä-Saimaa: Onko Etelä-Karjalan keskussairaalan asema synnytyssairaalana uhattuna synnytysten määrän laskiessa? Etelä-Karjalan keskussairaalan synnytysosaston esimies Tuija Suokas kertoi Etelä-Saimaassa (29.12.) jännittäneensä tuhannen synnytyksen rajaa. Se on synnytyssairaaloille asetettu synnytysminimi. Uhkaako vuotuisen tuhannen synnytyksen rajan mahdollinen alittuminen keskussairaalan asemaa synnytyssairaalana, Tuija Suokas? — No ei. Se on ollut sosiaali- ja terveysministeriön asettama raja, mutta nyt on tehty päätöksiä jo joidenkin pienempien synnytyssairaaloiden toiminnan jatkumisesta määräaikaisella poikkeusluvalla. Mikkelissäkin synnytetään, vaikka synnytyksiä on vain reilut 800. Etelä-Karjalan keskussairaalasta on tulossa laajan päivystyksen sairaala, jossa pitää olla synnytyspäivystys ja lastenlääkärin päivystys. Mihin tuhannen synnytyksen raja perustuu? — Sen takana on potilasturvallisuus ja henkilökunnan ammattitaidon säilyminen synnytysten hoidossa. Jos synnytysluvut ovat kovin alhaalla, kuten Savonlinnassa alle 400:n, niin synnytyksiä tulee harvoin, noin yksi päivässä. Henkilökuntaa pitää kuitenkin olla kolmessa vuorossa töissä. Onko laajan päivystyksen sairaalan asema tuomassa lisää synnytyksiä Lappeenrantaan? — Vaikea sanoa vielä, kun asemaa ei virallisesti vielä ole. Mikkelikin on saanut jatkoaikaa. Mikä on Kotkan keskussairaalan tilanne? — Siellä on synnytyksiä ollut noin 1 500 vuodessa. Tuntuma on, että Kotka saa jatkaa, vaikka sieltä onkin Helsinkiin lyhyt matka ja sen menettämässä laajan päivystyksen aseman. Lue koko uutinen:

