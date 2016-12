Uutinen

Etelä-Saimaa: Omistaja haluaisi Kahilanniemen klubirakennuksen asuinkäyttöön Kahilanniemessä klubirakennuksen omistava yhtiö Golden Swing haluaa muuttaa rakennuksensa majoitus- ja asuinkäyttöön. Golden Swingin toimitusjohtaja Jukka Suninen on jättänyt Lappeenrannan kaupungille asiaa koskevan asemakaavan muutoshakemuksen. Tontti, jolla klubirakennus sijaitsee, on nykyisessä asemakaavassa liikerakennusten korttelialuetta. Suninen pyytää, että olemassa oleva rakennus voitaisiin tarvittaessa muuttaa osin majoitus- ja asuinkäyttöön, ja tontilla oleva rakennusoikeus muutettaisiin uuden käyttötarpeen mukaiseksi. Tontin suuruus on 3 200 neliötä, ja rakennusoikeus 450 kerrosneliötä, joka on jokseenkin käytetty klubirakennukseen. Suninen haluaisikin tontille myös lisärakennusoikeutta pienimuotoisen majoituksen tarpeita varten. Modulihotellissa tai siirrettävässä majoitusyksikössä olisi majoitusmahdollisuus 20—40 henkilölle. Suninen sanoo, että kaavamuutoksella tontille löytyisi monipuolisempaa käyttöä. —Myös uusi tieratkaisu on hakemuksen taustalla. Tielinjaus vaatii tontin tarkastelua. Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä sanoo, että periaatteessa klubirakennuksen käyttötarkoituksen muutos majoitustoimintaan on mahdollista. Se voitaisiin tehdä niin, että kaavamuutos mahdollistaisi ja tukisi nykyistä liiketoimintaa. Pysyvä asuminen on kinkkisempi juttu. — Tarkastelu, onko kaavamuutos mahdollinen vai ei, tehdään mahdollisimman pian alkavan vuoden aikana. Golden Swing Lappeenranta Oy rekisteröitiin 2009 golfakatemian perustamista varten. Hankkeen taustalla oli venäläinen Lukjanovin perhe. Klubirakennus valmistui 2014. Sitä ennen yhtiön omistus siirtyi Lukjanovin perheeltä Jukka Suniselle, koska Lukjanovilta loppuivat rahat. Yhtiö haki tänä syksynä velkasaneeraukseen, koska bisnekset eivät sujuneet ja velkaa kertyi. Joulukuun alussa käräjäoikeus päätti, ettei yhtiö pääse velkasaneeraukseen. Viikko sen jälkeen yhtiö jätti asemakaavan muutoshakemuksen. Lue koko uutinen:

