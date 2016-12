Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuoret pääsevät Krisseen ja Ohjaamoon myös välipäivinä Lappeenrannan nuorisotyö pitää välipäivinä Krisse-nuorisotilan auki, jotta nuorilla olisi jokin paikka, kun kodista huvittaa lähteä johonkin muualle. Lappeenrannan nuorisotoimintayksikön päällikkö Kimmo Hölkki kertoo, että Isossa-Kristiinassa sijaitsevassa tilassa ei ole järjestettyä ohjelmaa, vaan tilat sopivat ajan viettoon ja kavereiden tapaamiseen. Tarjolla on esimerkiksi pelejä ja jutteluseuraa. Nuorisotiloja pidettäisiin enemmänkin auki, mutta Hölkin mukaan työntekijöiden lomat estävät sen. Krissen etu on se, että se on keskeisellä paikalla. Nuorisotilaan on helppo poiketa alennusmyynneissä shoppailun ohessa. Hölkin mukaan nuorisotilojen ikäraja ei ole kiveen hakattu, mutta pääosin toiminta on suunnattu 13—18-vuotiaille. Välipäivinä on auki myös Ohjaamo, joka on tarkoitettu hieman vanhemmille nuorille kuin Krisse, noin 18—29-vuotiaille. Ohjaamon päätarkoitus on auttaa nuoria löytämään suuntaa elämälleen. Hölkin mukaan ihmisten ilmoille pääsy on tärkeää etenkin nuorille, joilla ei ole perhettä tai perinteistä joulunaikaa. Juhlapyhät voivat tällöin tuntua erityisen pahalta. Joutsenon Rientola sekä Lauritsalan ja Sammonlahden nuorisotilat ovat kiinni myös välipäivien ajan. Niitten toiminta käynnistyy jälleen 3. tammikuuta. Useimmissa nuorisotiloissa vietettiin ennen joulua jonkinlaista joulujuhlaa. Uutta vuotta nuorisotiloissa sen sijaan ei vietetä, vaan kaikki ovat vuodenvaihteen kiinni. Krisse on auki 30.12. asti sekä 2.—5.1. klo 13—18.Ohjaamo on auki 30.12. asti sekä 2.—5.1. klo 12—16.Sammonlahden nuorisotila ja Rientola aukeavat 3.1. ja ovat avoinna 15—20. Lue koko uutinen:

