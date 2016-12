Uutinen

Etelä-Saimaa: Mikko Korpela siirtyy Simolantien Nesteen K-kauppiaaksi Imatralta – Kesko ja Neste uudistavat liikenneasemakonseptiaan Lappeenrantalainen Mikko Korpela aloittaa Simolantien Nesteen K-kauppiaana Lappeenrannassa vuoden 2017 alussa. Ala ja seutu ovat Korpelalle tuttuja, sillä hän on käynyt läpi K-kauppiasvalmennuksen. Harjoittelunsa Korpela teki Imatran Neste K-liikenneasemalla. — Uutena kauppiaana tulen olemaan paljon kaupalla ja asiakkaiden tavoitettavissa. Aluksi on tärkeää olla kuuntelemassa asiakkaiden toiveita ja palautteita, jotta asemaa voidaan kehittää oikeaan suuntaan, Korpela sanoo Keskon tiedotteessa.. — Aion korostaa aseman luonnetta helpon asioinnin pysähdyspaikkana, mistä löytyy kaikki tarpeellinen liikkuvalle ihmiselle. K-ryhmä uudistaa liikenneasemiaan, jotka palvelevat jatkossa K-ryhmän ja Nesteen yhteisesti rakentaman Neste K liikenneasemakonseptin alla. Nesteen ja Keskon lähes 70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Lappeenrannassa liikenneaseman uudistus alkaa vuodenvaihteessa. Asemilla tarjotaan jatkossa muun muassa ruokaa. Kullakin asemalla on konseptista huolimatta mahdollisuus toteuttaa omia visioitaan sijainnista ja asiakaskunnasta riippuen. Neste K Simolantiellä työskentelee viidestä kahdeksaan työntekijää ajankohdasta riippuen. Lue koko uutinen:

