Etelä-Saimaa: Kultsu FC on nyt kahden Antti Voutilaisen joukkue, Joutsenoon vahvistus Mikkelistä Joutsenolainen Kultsu FC on tehnyt 1+1-vuotisen sopimuksen Antti Voutilaisen kanssa. Voutilainen, 20, on Savonlinnan STPS:n kasvatti, joka edusti vuodesta 2011 alkaen Mikkelin Palloilijoita. Tänä vuonna hän pelasi MP:n riveissä Kakkosessa 18 ottelussa ja teki neljä maalia. Voutilainen on keskikentän laitapelaaja, mutta pystyy pelaamaan myös keskikentän keskellä ja hyökkääjänä. — Voutilainen on erittäin nopea ja taitava kaveri. Hän tulee olemaan meillä merkittävässä roolissa. Antin otteet kiinnittivät huomioni, kun kävin katsomassa MP:n otteluita menneellä kaudella. Hän on suoraviivainen pelaaja, joka haastaa pallollisena vastustajaa yksi vastaan yksi -tilanteissa, Kultsun päävalmentaja Kimmo Lötjönen toteaa. Mikkelistä Joutsenoon saapuva Antti Voutilainen on eri Antti Voutilainen kuin Kultsussa päättyneellä kaudella pelannut ja joukkueessa myös ensi kaudella jatkava Antti Voutilainen. Kultsusta tuttu Antti Voutilainen teki joutsenolaisjoukkueelle tänä vuonna 19 sarjaottelussa kolme maalia. — Ihmeellinen sattuma sekin, että molempien isät ovat nimeltään Vesa Voutilaisia. Äitien nimiä en ole kysynytkään, Lötjönen kertoo. Yhden Voutilaisen Kultsu menettää, sillä laitapuolustaja Valtteri Voutilainen siirtyy helsinkiläiseen Gnistaniin, joka nousi ensi kaudeksi Ykköseen. Lue koko uutinen:

