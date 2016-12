Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaunis Veera jäi pöydälle, mutta keskustelu velloo kuumana – Mihin sinä sijoittaisit patsaan? Lappeenrannan teknisen lautakunnan ratkaisu jättää päätös Kaunis Veera -patsaasta pöydälle on herättänyt laajaa keskustelua Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Suurin osa keskustelijoista pitää patsaan saamista Lappeenrantaan hyvänä asiana. Keskustelua käydään pääasiassa sen sijoituspaikasta, vaikka osa kyseenalaistaa patsaan pystyttämisenkin. Päätös jättää asia pöydälle saa kiitosta, mutta myös arvostelua. ”Kiitos tekninen lautakunta, että jätitte asian pöydälle. Patsas on herättänyt sen verran keskustelua ja kommentointia, että on tärkeää vielä miettiä patsaalle hyvä ja arvokas paikka”, kommentoi yksi keskustelija. ”Huomaa että vaalit on tulossa kun ei tällaisesta asiasta saada päätöstä aikaan?!?”, kritisoi toinen. Patsaan paikaksi on kaavailtu Raatihuoneen puistoa. Keskustelussa sen lisäksi kannatusta saavat myös Satama ja Linnoituksen alue. ”Kyllähän tuo patsas satamaan kuuluisi. Johonkin soittolavan ja Prinsessa Armadan läheisyyteen”, yksi kommentoijista sanoo. ”Turistien kannalta paras paikka olisi satama, mihin pääsisi linja-autolla lähelle tai muu, avoin tasainen paikka”, toinen arvioi. Lappeenrannan tekninen lautakunta päätti ottaa asiassa kahden viikon aikalisän keskiviikon kokouksessaan. Sopimuksen yksityiskohtia hiotaan vielä kuntoon. Puheenjohtaja Joonas Grönlund sanoi, että kaikilla lautakunnan jäsenillä on positiivinen suhtautuminen patsaaseen ja sen paikkaan. Sopimus jätettiin kuitenkin pöydälle kahdeksi viikoksi, jotta sopimuksen sanamuodot tyydyttäisivät niin kaupunkia, patsaan lahjoittajaa Ossi Vilhua kuin sen tekijää Markku Hirvelää. Päätös asiassa on määrä tehdä tammikuun 11. päivänä. Kerro alla olevalla äänestyslomakkeella, mihin Kaunis Veera mielestäsi tulisi sijoittaa. Keskustelua voit jatkaa myös jutun alla olevassa kommenttiosiossa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/29/Kaunis%20Veera%20j%C3%A4i%20p%C3%B6yd%C3%A4lle%2C%20mutta%20keskustelu%20velloo%20kuumana%20%E2%80%93%20Mihin%20sin%C3%A4%20sijoittaisit%20patsaan/2016121715712/4