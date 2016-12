Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran vastaanottokeskus täyttymässä: tammikuussa saapuu sata uutta asukasta Imatran vastaanottokeskus täyttyy tammikuussa. Tällä hetkellä asukkaita on 184, mikä sekin on enemmän kuin koskaan aiemmin. Tammikuussa Vuoksenhovin asukasluku nousee noin 300:aan, kun Maahanmuuttovirasto siirtää Espoossa lakkautettavan Otaniemen vastaanottokeskuksen asukkaita Imatralle. Noin sadasta tulijasta suurin osa on yksin Suomeen tulleita, täysi-ikäisiä irakilaismiehiä, kertoo Imatran vastaanottokeskuksen johtaja Lauri Perälä. Hän ei usko arjen juuri muuttuvan uusien tulokkaiden takia. Vastaanottokeskuksen toiminta on vakiintunut ja jatkuu samanlaisena kuin tähänkin asti. — Uutta on lähinnä se, että ensimmäistä kertaa saamme tuvan täyteen. Viimeistään kesällä tilanne muuttuu jälleen. Maahanmuuttovirasto ilmoitti keskiviikkona, että heinäkuuhun mennessä Imatran vastaanottokeskuksen paikkaluku pienenee 300:sta 200:aan. Paikat vähenevät muuallakin. Syynä on turvapaikanhakijoiden virran tyrehtyminen. Kesään mennessä vastaanottokeskuksista poistuu kaikkiaan 2 400 majoituspaikkaa. Lue koko uutinen:

