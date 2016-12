Uutinen

Etelä-Saimaa: Huhtiniemen hotellin rakentaminen raukeaa Huhtiniemen hotellihanke on rauennut lopullisesti. Rakennusliike Evälahden toimitusjohtaja Jukka Evälahti ilmoitti Conte Investin nimissä Lappeenrannan kaupungille, että Huhtiniemen hotellihankkeessa ei ole mahdollista edetä nykyisessä aikataulussa. Lappeenrantalainen Conte Invest omistaa espoolaisen Ultivista Oy:n kanssa Buildia Oy:n, joka perustettiin hotellihanketta varten.Evälahti kertoo, että Ultivista/Buildian edustajat kertoivat aiemmin hänelle, että eivät lähde toteuttamaan hanketta.Lappeenrannan kaupunginsihteeri Juha Willberg ei ollut torstaina iltapäivällä vielä saanut Ultivistan virallista ilmoitusta. Virkamiestyönä Huhtiniemi-asiaa hoitanut Willberg sanoo kuitenkin, että Evälahden ilmoitus tarkoittaa hankkeen raukeamista, tulipa Espoosta ilmoitus tai ei.Ja kun sopimus raukeaa, astuu voimaan yhteistoimintasopimuksen ehto, jonka mukaan kaupunki palauttaa Ultivistan maksaman 100 000 euron käynnistysmaksun.— Rahasumma on käytetty alueen asemakaavoitukseen. Sen jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole vaatimuksiaan toista kohtaan, kaupunginsihteeri sanoo.Toimitusjohtaja Evälahti kertoo, että heidän firmansa on edelleen kiinnostunut Huhtiniemestä hotellin rakentamispaikkana.— Aika loppui vain nyt kesken, kun espoolaiset ilmoittivat niin myöhään jäävänsä hankkeesta pois.Evälahden mukaan suhdanne on nyt selvästi parempi kuin vuosi sitten, mutta ei vieläkään tarpeeksi hyvä hotellia ajatellen. Mutta ehkäpä vähän myöhemmin.Huhtiniemen hotellihanke on muhinut vuodesta 2008. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/29/Huhtiniemen%20hotellin%20rakentaminen%20raukeaa/2016121717379/4