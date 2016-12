Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan maakuntaviesti siirtyy uuteen ajankohtaan Maastohiihdon Etelä-Karjalan maakuntaviesti siirtyy lumipulan vuoksi. Kilpailu oli tarkoitus järjestää Savitaipaleella loppiaisena 6. tammikuuta, mutta uusi kilpailupäivämäärä on sunnuntai 15. tammikuuta. Varapäivä on sunnuntai 5. helmikuuta. Kilpailun päätoimikunta vahvistaa kilpailupäivän maanantaina 9. tammikuuta.Lumipeite Etelä-Karjalassa on ohut. Ilmatieteen laitoksen Lappeenrannan Lepolan mittauspisteessä lumensyvyys on kaksi senttimetriä. Sääennusteet eivät lupaa sankkaa lumisadetta ainakaan viikkoon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/29/Etel%C3%A4-Karjalan%20maakuntaviesti%20siirtyy%20uuteen%20ajankohtaan/2016121718254/4