Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan keskussairaalassa ylittyi tuhannen synnytyksen raja, vauvojen määrä putoaa kuitenkin 10 prosenttia viime vuodesta Etelä-Karjalan keskussairaalassa (EKKS) ylittyi keskiviikkona tuhannen synnytyksen raja. — Sen ylittymistä on ehditty täällä jännittää, kertoo synnytysosaston esimies Tuija Suokas. Lain määrittelemä synnytyssairaalan pienin mahdollinen synnytysten määrä on juuri tuo tuhat vuodessa. Vauvoja keskussairaalassa oli syntynyt keskiviikkoon puoleen päivään mennessä tänä vuonna 1 011. — Vauvojen määrässä on noin kymmenen prosentin lasku viime vuoteen verrattuna. Suuntaus on samanlainen koko maassa, harmittelee Suokas. Etelä-Karjalan keskussairaalassa syntyi viime ja toissa vuonna molempina 1 106 vauvaa. Lue koko uutinen:

