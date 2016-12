Uutinen

Etelä-Saimaa: EM-kisojen järjestäjät katselevat taivaalle lumihiutaleita hakien, Imatralla on tarkoitus hiihtosuunnistaa helmikuussa Joulu meni jo, mutta SK Vuoksen hiihtosuunnistajien ja talkooväen mielissä pyörii edelleen yksi lahjatoivomus. Ilma saisi olla sakeanaan lumihiutaleista. Ukonniemen maastoissa on tarkoitus järjestää 7.–12. päivä helmikuuta hiihtosuunnistuksen aikuisten ja juniorien EM-kilpailut sekä nuorten ja veteraanien MM-kilpailut. Lunta ei ole riittävästi muualla kuin ensilumen ladulla. Parin lumimyräkän sato on ehtinyt sulaa pois. — Joulukuun puolivälissä 80 prosenttia suunnistusurista oli kilpailukunnossa. Ei tässä kannata panikoida, yhden vuorokauden sateet voivat muuttaa taas tilanteen, arvokisojen pääsihteeri Anni Toiviainen sanoo. Pitkään jatkunut leudon sään jakson on määrä päättyä vuoden vaihtuessa. Tulevaksi sunnuntaiksi ja maanantaiksi on Imatran seudulle luvattu myös lumisateita. — Lähtökohtana on, että kisat järjestetään Imatralla. Mahdollisesta kisojen siirrosta Rukan maisemiin päätetään vasta tammikuun puolivälin jälkeen, jos se on tarpeen. Lue koko uutinen:

