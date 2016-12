Uutinen

Etelä-Saimaa: Ajoneuvojen katsastukseen on tulossa isoja muutoksia vuoden 2018 alusta Liikennekaaren ensimmäinen vaihe on eduskunnan käsittelyssä. Katsastusta säätelevä uusi laki ja asetus ovat vasta lausuntokierroksella. — Lausunnon antajilla on aikaa tammikuun puoliväliin asti, ylitarkastaja Joel Karjalainen liikenne ja viestintäministeriöstä kertoo. Euroopan unioni haluaa ulottaa katsastuspakon myös moottoripyöriin. Jäsenvaltioille on kuitenkin jätetty direktiivissä viiden vuoden siirtymäaika. Vaihtoehtona katsastukselle jäsenvaltion on otettava käyttöön tehokkaita vaihtoehtoisia liikenneturvallisuustoimenpiteitä. — Viiden vuoden siirtymäaika alkaa toukokuussa 2017. Sen kuluessa jäsenvaltio voi osoittaa muita keinoja, joilla moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuus voidaan taata, Suomen Motoristit Ry:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen sanoo. Kuosmasen mukaan Suomen liikenneministeriön lainvalmistelijat ovat katsastuksen osalta motoristien kanssa samoilla linjoilla. Moottoripyörien pakollinen katsastus ei lisää liikenneturvallisuutta. — Uhka katsastuspakosta on kuitenkin edelleen olemassa. Meidän pitää pystyä osoittamaan siirtymäaikana tilastollisin keinoin tämän asian oikea laita, Kuosmanen jatkaa. Kuosmasen mukaan esimerkiksi Ruotsissa ja noin kolmasosassa kaikista EU:n jäsenmaista moottoripyörien katsastaminen on pakollista. Henkilöautot pitää katsastaa nykyistä harvemmin välein. Uudet henkilöautot pitää katsastaa jatkossa ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua auton käyttöönotosta. Sen jälkeen alle kymmenen vuotta vanha auto pitää katsastaa joka toinen vuosi. Yli kymmenen vuotta vanhat autot pitää katsastaa kerran vuodessa. Lue koko uutinen:

