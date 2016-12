Uutinen

Etelä-Saimaa: Venäläisturistit tulivat takaisin Etelä-Karjalaan, Suomen talous piristyi, Brexit — 2016 talousuutiset herättävät toivoa jos huoltakin Etelä-Saimaa kysyi kuudelta eteläkarjalaiselta mieleenpainuvinta talousuutista vuodelta 2016 sekä odotuksia vuodelle 2017. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden professori Juha Väätäselle kuluva vuosi on jäänyt mieleen teknologian nopeasta kehityksestä. Tulevaan hän suhtautuu positiivisesti, koska odottaa maailmantalouden paranevan, johon viittaa muun muassa Yhdysvaltain keskuspankin koronnosto joulukuussa 2016. Parturi-kampaamo Pääasian omistajalle Anne Partaselle parhaiten on jäänyt mieleen Brexit, eli Ison-Britannian päätös erota Euroopan unionista. Se loi epävarmuutta Euroopan talousalueelle ja oli yleinen puheenaihe myös Pääasiassa. Myös Partanen uskoo, että talous kasvaa ensi vuonna. Teollisuuden erilaisia komponentteja valmistavan ruokolahtelaisen ITA-Nordicin toimitusjohtaja Tommi Matikaisella on hyvä syy uskoa ensi vuoden paraneviin talouden näkymiin, sillä ITA-Nordicilla on tällä hetkellä yrityksen historian paras tilauskanta. Talouskasvu-uutiset viime vuodelta ovat jääneet hänelle hyvin mieleen, koska huonoja uutisia on ollut niin monta vuotta peräkkäin. Osuuskauppa Eekoon toimitusjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatinen tulee muistamaan vuoden 2016 talousuutisesta, jonka mukaan Suomi on jättänyt taantuman taakseen ja palannut hienoiselle kasvu-uralle. Vaikka näkymät ensi vuoden talouskasvun suhteen ovat vielä hentoiset, hänen mielestään on tärkeää, että talouden suunta on kääntynyt. Petri Krohnsin, Etelä-Karjalan osuuspankin toimitusjohtajan, mielestä vuoden talousuutinen oli Brexit. Sen vaikutuksista ei ole vielä varmaa tietoa, mutta kokonaisuutena se oli Eu-maiden kannalta negatiivinen päätös. Ensi vuoden talousnäkymiä hän pitää positiivisempina kuin tämän vuoden. Siihen vaikuttavat niin Suomen orastava talouskasvu kuin käänne ulkomaalaisten ostosmatkailussa ainakin Etelä-Karjalassa. Venäläisten parantunut taloustilanne on näkynyt imatralaisen kenkäkauppiaan Pia Nuoran Koskikengässä syksyn mittaan. Se ja suomalaisten parantunut usko omaan talouteen ovat hänen mielestään hyviä merkkejä, ja niiden hän toivoo voimistuvan ensi vuonna. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/28/Ven%C3%A4l%C3%A4isturistit%20tulivat%20takaisin%20Etel%C3%A4-Karjalaan%2C%20Suomen%20talous%20piristyi%2C%20Brexit%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%892016%20talousuutiset%20her%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4t%20toivoa%20jos%20huoltakin%20/2016121706382/4