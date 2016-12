Uutinen

Etelä-Saimaa: Vehkataipaleen metsästysmajasta tuli talkootyöllä ja EU-tuella koko kylän kohtauspaikka EU-rahoitusta voi maaseudulla saada monenlaiseen tarkoitukseen. Vehkataipaleen metsästysseura esimerkiksi rakensi Leader-tuen avulla koulun kupeeseen upean metsästysmajan, josta tulee koko kylän yhteinen kokoontumispaikka. Maja tosin on vaatimaton nimitys 131-neliöiselle hirsirakennukselle, josta löytyvät suuren salin lisäksi keittiö ja saunatilat. Metsästysseuralla oli Kanavakujan tontilla ennestään lahtivaja ja grillikatos. Kaksi vuotta sitten seurassa syntyi ajatus tehdä tontille talo paitsi seuran myös muiden kyläläisten käyttöön. Päätös rakentamisesta tehtiin elokuussa 2014, ja silloin astui kuvaan mukaan byrokratia. — Aikamoinen paperisota vaadittiin ennen kuin rahoitus saatiin järjestymään, yhdistyksen hallituksen jäsen Rauno Iivonen sanoo. Rakennushankkeen budjetti oli noin 145 000 euroa. Leader-tukea siihen saatiin 72 700 euroa, ja omaa rahaa kului runsaat 10 000 euroa. Leader-tuen ehtona oli talkootyö, jolle laskettiin arvoksi noin 62 000 euroa. — Talkootyötunteja kertyi runsaat 5 000, ja aktiivisesti talkoisiin osallistui 30—40 henkilöä, yhdistyksen varapuheenjohtaja Antero Kilpiä kertoo. Ahkerimpien kontolle kertyi hänen mukaansa yli 400 talkootuntia. Vaikka urakka oli rankka ja rahoituksen haku hankalaa, homma kannatti Iivosen ja Kilpiän mukaan ilman muuta tehdä. Metsästysmajasta tulee Vehkataipaleen kyläläisten kokoontumispaikka. Se vihitään käyttöön tammikuun lopussa. Leader-rahoitus on osa maaseutuohjelmaa. Sillä voidaan tukea esimerkiksi yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Vuonna 2015 Etelä-Karjalassa hyväksyttiin hankkeita runsaan 700 000 euron arvosta. Vuonna 2014 alkaneella ohjelmakaudella Leader-rahoitusta on Etelä-Karjalassa myönnetty muun muassa Savitaipaleen kunnan Liiku-hankkeelle, Pien-Saimaan suojeluyhdistykselle, Imatran Pallo-Veikkojen Läpilyönti! -ohjelmalle, Tractorpulling-radan rakentamiseen ja Lemin laululavalle. Kaikki Leader-rahaa saaneet hankkeet löytyvät Maaseutuviraston hankerekisteristä. Lue koko uutinen:

