Etelä-Saimaa: Sähköistyminen uudistaa opiskelua — lukiolaisia huolettavat oppimateriaalien hinnat Lukio-opetuksessa siirrytään vauhdilla perinteisistä oppikirjoista sähköiseen oppimateriaaliin. Vauhtia hidastaa kuitenkin digimateriaalien korkea verotus, jonka vuoksi ne ovat oppikirjoja kalliimpia. Digimateriaaleissa on myös rajallinen käyttöikä, joka rajoittaa niiden pitkäaikaista hyödyntämistä. Lukion toista vuotta käyvät Erika Silvennoinen ja Oona Väätänen pitävät lukio-opintojen sähköistymistä kalliina, mutta opintoja helpottavana. — Tietokoneita käytetään entistä enemmän, mikä nopeuttaa esimerkiksi muistiinpanojen tekemistä, Väätänen sanoo. Väätäsen mukaan osa kurssikokeista tehdään nykyään myös koneella. Silvennoisen mielestä sähköiset oppimateriaalit voivat kuitenkin olla monelle oppilaalle liian kalliita. — Hyvä puoli on ympäristöystävällisyys, kun paperia tuhlataan vähemmän. Lappeenrannan lyseon lukion rehtorin Mika Luukkosen mukaan lukion opinnot ovat sähköistyneet jo pitkään. Syksyn ylioppilaskokeet toteutettiin myös ensimmäistä kertaa sähköisesti. — Viimeistään nyt kaikkien opettajien on pakko huomioida sähköiset oppimisympäristöt, Luukkonen sanoo. Sähköistyminen mahdollistaa Luukkosen mukaan aikaisempaa paremmin itsenäisen ja monimuotoisen opiskelun. Uudistuksiin sisältyy kuitenkin ongelmia, kuten digimateriaaleihin liittyvät kustannukset, rajattu käyttöikä ja materiaalien laatuerot. Opetusalan ammattijärjestön erityisasiantuntija Olavi Arra kokee, että sähköisten oppimateriaalien hinta on suuri este, joka haittaa opetuksen kehittymistä. Digimateriaalien osuus ostetuista oppimateriaaleista on silti selkeässä kasvussa, kertoo Teuvo Sankila kustannusosakeyhtiö Otavasta. — Korkea verotus kuitenkin hidastaa osaltaan käyttöönottoa. Lue koko uutinen:

