Uutinen

Etelä-Saimaa: Peurakanta vahvistuu tarhassa Enonkoskella — paisti on jäänyt ilvekseltä saamatta — katso video Valkohäntä- ja kuusipeurakanta vahvistuu Kari Luostarisen ja Kari Turusen tarhassa Enonkosken Karvilassa. Tavoitteena on kasvattaa eläimet luontoon ja riistaksi. Tähän asti laumat ovat menestyneet hyvin omissa aitauksissaan. Uusia vasoja on syntynyt, ja peurapukkien kiima-aikaisista voimainmittelöistä on selvitty lähes ilman vakavia seurauksia. — Yhden vasan olemme menettäneet. Se oli ilmeisesti saanut kovan potkun. Myös ilves on jälkien perusteella kierrellyt tarhaa, vaan peurapaisti on toistaiseksi jäänyt saamatta. Peurat ovat näyttäneet, että ne pystyvät lähtemään aitauksista. Niin halutessaan. Ja palaamaan ruoan perässä. Kerran ne olivat ruokkijaa vastassa talon pihalla. — Samalla tavalla ne osaavat käydä syömässä syksyisin rehunaurista tuosta pellolta. Kaikki eväs tuntuu kelpaavan, muun muassa mehumarjojen perskeetkin, naurahtaa Kari Luostarinen. Parhaillaan kaksi peuraa on liikkeellä metsissä. Toisesta on havaintoja Enonkosken kirkonkylän tuntumassa, toisen olinpaikasta ei ole tietoa. Peurat selviävät omatoimisesti vapaudessa kesän ja tukiruokinnan turvin myös talven läpi. Kari Luostarinen uskoo, että tarhattu kanta kykenee nykyisessä vahvuudessaan lisääntymään tarhan ulkopuolella metsästettäväksi kannaksi asti. Metsästys on luvanvaraista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/28/Peurakanta%20vahvistuu%20tarhassa%20Enonkoskella%20%E2%80%94%20paisti%20on%20j%C3%A4%C3%A4nyt%20ilvekselt%C3%A4%20saamatta%20%E2%80%94%20katso%20video/2016121711170/4