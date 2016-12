Uutinen

Etelä-Saimaa: Mestis-apu Tuohilampi jatkaa SaiPan kokoonpanossa Tampereella – Elmeri Kaksonen nousee ykkösketjuun SaiPa lähtee keskiviikon otteluun Tampereen Ilvestä vastaan ohuella puolustuskalustolla. Vakikokoonpanosta ovat loukkaantumisten takia sivussa Brett Carson ja Per Savilahti Nagander. Lisäksi puolustuksessa muutaman ottelun verran tällä kaudella luutinut A-juniori-ikäinen Santeri Koponen on loukkaantuneiden listalla. Myös Jere Sneck puuttuu kokoonpanosta. Hänen tilalleen nousee Joona Jääskeläinen. Pakkipulaa helpottaakseen SaiPa pestasi Kristian Tuohilammen TuTosta loppuvuoden otteluihin. Maanantaina Tuohilampi pelasi Pelicansin vieraana 10 minuuttia. Hyökkääjien osalta kokoonpano on Tampereella sama kuin maanantaina Lahdessa. Ainoastaan Elmeri Kaksonen ja Brock Trotter vaihtavat paikkoja. Kaksonen nousee ykkösvitjaan Matti Järvisen ja Curtis Hamiltonin rinnalle. Ottelu alkaa Hakametsän jäähallissa kello 18.30. Lue koko uutinen:

