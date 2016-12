Uutinen

Etelä-Saimaa: Maahanmuuttovirasto jatkaa vastaanottokeskuspaikkojen karsintaa — Imatralta lähtee sata paikkaa Vastaanottokeskusten paikkojen vähennykset jatkuvat. Maahanmuuttovirasto aikoo vähentää kapasiteettia ensi kesään mennessä yhteensä noin 2 400 paikalla. Imatran vastaanottokeskus on leikattavien kohteiden listalla. Entisen hotelli Vuoksenhovin tiloihin reilu vuosi sitten rakennetun keskuksen paikoista aiotaan karsia sata paikkaa. Vastaanottopaikkoja karsitaan, koska Maahanmuuttoviraston arvion mukaan vastaanottopaikkoja tarvitaan ensi vuonna nykyistä edelleen paljon vähemmän. Viraston tavoite on ylläpitää vastaanottokeskuksissa 90 prosentin käyttöaste. Turvapaikanhakijoiden määrä on ollut laskeva. Mikäli suunta jatkuu ennallaan, aikoo virasto tehdä lisää paikkavähennyksiä ensi vuoden toisella puoliskolla. Lue koko uutinen:

