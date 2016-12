Uutinen

Etelä-Saimaa: Kirjasto ja liikuntahallikin uuteen Sammontaloon, Sammonlahden palvelupakka menee uusiksi Sammonlahden suunnan asukkaat saavat vuosikymmen vaihteen jälkeen hakea monet tutut palvelut uudesta paikasta: nykyisen Sammonlahden koulun yhteyteen rakennettavasta Sammontalosta. Koulujen lisäksi muun muassa päiväkoti, liikuntahalli, kirjasto, nuorisotilat ja neuvola löytyvät työnimellä Sammontalo kulkevasta kokonaisuudesta. Kouluratkaisua jo vatkattiin oikein kunnolla. Jatkossa keskusteluttaa ehkä eniten uusi liikuntahalli, joka korvaa nykyisen Sammonlahden liikuntahallin sekä Skinnarilan, Kourulan ja Lavolan salit. Sammontaloon tuleva uusi vähintään 1 200 neliön liikuntahalli ja kuntosali. Liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman toivoo uudesta salista 1 400 — 1 600 neliön suuruista. Oksman korostaa, että alustaviin suunnitelmiin olisi nyt hyvä ottaa kantaa. — Tämä on iso asia, eikä mitään ole vielä lukkoon lyöty. Asukkaat ja urheiluseurat voivat kertoa mielipiteensä. Kun sisäliikuntapalvelut keskittyvät, joillakin matka harrastamaan pitenee. — Tavoitteena on, että poistuvien salien iltakäyttö voidaan korvata tällä uudella isommalla salilla. Joka tapauksessa Kourulaan ja Sammonlahteen jää nykyiset ulkokentät. Kirjasto ja nuorisotilat muuttavat uuteen Sammontaloon Sammontorilta. Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana toivoo, että Sammontorin tiloihin saadaan uudet käyttäjät. Sammontorilla on jo muutama tyhjä tila. Nykyisen Sammonlahden koulun yhteyteen rakennettavaan kokonaisuuteen saadaan oppilashuollon palvelut. Eksoten sosiaali- ja perhepalvelujen johtajan Marja Kososen mukaan tiloihin on ajateltu sijoittaa myös neuvola, joka korvaa läntisen alueen muut neuvolat. Valtuusto hyväksyi joulukuussa läntisen Lappeenrannan palveluverkkosuunnitelman. Vs tekninen johtaja Pasi Leimi kertoo, että parhaillaan valmistellaan kaupunginjohtajalle esitystä hankkeen ohjausryhmästä ja sen tehtävistä. Kirjaston edustajat kertovat tiistaina 10. tammikuuta klo 17 alkaen Sammontorilla Kompassin tiloissa, millaista kirjastoa Sammontaloon suunnitellaan Asukkaat voivat taas kertoa tilaisuudessa toiveistaan ja tarpeistaan. Lue koko uutinen:

